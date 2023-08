Kapás Noémi, Győri Réka és Győri Petra 1 órája

A barátság és az akrobatikus látványtánc köti össze a három tiszaalpári lányt

Sokan hisznek abban, hogy a tartós, életre szóló barátságokat gyermekkorunkban alapozzuk meg. Az biztos, hogy a közös játék, később pedig a hasonló életszemlélet, a közös programok nagy szerepet játszanak egy barátság fenntartásában. Ha pedig még a tehetség is összekovácsol valakiket, az még nagyobb ajándék, hiszen felemelő érzés lehet, hogy a barátok még a kedvenc hobbijuknak is együtt hódolhatnak. Így van ezzel a tiszaalpári Kapás Noémi, Győri Réka és Győri Petra is, akiknek a barátsága óvodás korukban kezdődött, ma pedig együtt járják a világot, hogy tehetségüket bemutatva, valóra váltsák a színpadon az álmaikat.

Lizik-Varga Katalin Lizik-Varga Katalin

A három tiszaalpári lány között sosincs rivalizálás Fotó: Beküldött fotó

– Nincs köztük rivalizálás, egymást segítik mindenben – mondta büszkén az egyik lány anyukája. Ez pedig szerinte nagyon fontos, mert nem csak a színpadon, de a való életben is tudják, hogy számíthatnak egymásra. Mindhárman most kezdik a középiskolát, a Kiskunfélegyházi Móra Ferenc Gimnáziumban fognak tanulni. – A tanulmányaikra igen jó hatással volt eddig a sport – mondta az anyuka, aki abban is biztos, hogy az iskolában a jövőben is kamatoztatni tudják majd a versenyzéseknek köszönhető magabiztosságot, és a céljaikért való kitartást. – Petra azt mondja, hogy sokkal könnyebben tud tanulni egy edzés után. Ilyenkor jobban tudok összpontosítani a feladatokra és jobban tudok teljesíteni más tantárgyakban is – hangsúlyozta. A három barátnő akrobatikus látványtánc felé vezető útja nem egyszerre kezdődött. Elsőként Réka kezdte a tornát 10 évesen, akkor a FitKid sportot választotta, amit másfél évvel később követett az akrobatikus látványtánc, amiben csatlakozott hozzá Petra és Noémi is. – Egyszer-egyszer megmutattam Noéminak és Petrának egy-egy gyakorlatot, ami tetszett nekik, így egyszer velem tartottak egy edzésre. Végül annyira megfogta őket ez a világ, hogy ők is csatlakoztak hozzám – mesélte Réka. A lányok a Victoria Fitness Sportegyesületben tornáznak, Kádas Kálmán vezetőedző keze alatt, akinek a munkáját Szepesi Lilla tánctanár és Heim Klára koreográfus segíti. Az akrobatikus látványtánc a FitKid elnevezésű sportágból önállósult, amely ötvözi az akrobatika, a torna és a tánc elemeit. Ez az egyedi mozgásforma nem csak fizikai, de szellemi összeszedettséget kíván tőlük. – Jó érzés, amikor a szőnyegen bemutatok egy gyakorlatot – mondta Noémi, aki azt is elárulta, hogy gyakorlás közben ki tudja adni a feszültséget is. Bár a gyakorlatok nem könnyűek, szerinte fejben dől el, hogy meg tudja e csinálni valaki az adott koreográfiát. Kádas Kálmán vezetőedzővel

Fotó: Beküldött fotó A lányok a Tiszaalpári művelődési házban hetente négy alkalommal járnak edzésre, amit nyaranta edzőtáborokkal is bővítenek. Triójuk az International Dance Open Prague elnevezésű akrobatikus látványtánc versenyen nemrég 3. helyezést ért el. Jelenleg az őszi versenyszezonra készülnek. Amennyiben a kvalifikációs versenyeken jól szerepelnek, októberben egy nemzetközi megmérettetésen képviselhetik majd egyesületüket Rómában. A megmérettetéseken egyéniben és trióban is indulnak. A fellépő ruhájukat minden esetben ők tervezik meg. Persze az edző véleményét is kikérik, de szeretik közösen megrajzolni és elképzelni azt, hogy egy adott gyakorlatsort milyen ruhában adnak majd elő. Ez is kreativitást igényel, ugyanis itt figyelniük kell arra, hogy a ruházat látványos legyen, de ne hátráltassa a koreográfiát. A sport és a tánc mellett a lányok szeretnének más szakmákat is tanulni. Petra képzőművészettel szeretne foglalkozni, Noémi jogász szeretne lenni Réka meg humán területen szeretne majd elhelyezkedni. Az elképzeléseik a jövőt illetően különböznek, de abban egyetértenek, hogy az akrobatikus látványtáncot még sokáig szeretnék együtt folytatni, s remélik, hogy a barátságuk valóban egy életre fog szólni. A lányok egy fellépésen

Fotó: Beküldött fotó

