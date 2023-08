Kecskemét 39 perce

A 82 éves Darida József ma sem tétlenkedik, most éppen az időseknek adományozott kertje zöldségeiből

Javában tart a zöldségszezon, s bár idén is nagyon szeszélyes az időjárás, sok friss és ropogós finomságot ehetünk kertjeinkből. Van, aki a saját maga örömére ültet zöldségeket, de bizony akad még olyan ember is, aki termésével másoknak is boldogságot szeretne szerezni. Így tett a 82 éves Darida József is, aki kertje biozöldségeivel idén a Hunyadivárosban élő, ápolásra szoruló időseknek okozott nem kis meglepetést.

Lizik-Varga Katalin Lizik-Varga Katalin

A 82 éves Darida József a Hunyadivárosban élő, ápolásra szoruló időseknek adományozott zöldségeket Fotó: Lizik-Varga Katalin

Darida József a Hunyadivárosban él, feleségével ott műveli kiskertjét. Már kora tavasszal nekilát a kertgondozásnak. Aztán a munka meghozza gyümölcsét, vagyis inkább zöldségét: paradicsomok, paprikák, uborkák sorakoznak szépen a kertben. Ezek a zöldségek pedig idén nemcsak az ő asztalára kerültek. – Ebben az évben nagyobb termésünk volt, mint máskor, és az az ötletem támadt, hogy adjunk a zöldségeinkből az időseknek is, hiszen sokan nem tudnak már kertészkedni, de úgy gondoltam, jól esne nekik a frissen szedett finomság – mondta Darida József, aki közel 10 kilogramm paradicsomot és 20 kilogramm uborkát vitt az ápolásra szoruló időseknek. A jólelkű kertész nyugdíjba vonulása előtt kertészmérnökként dolgozott, azonban szeretett szakmáját és hivatását idősebb korában is folytatta és folytatja most is. Azt mondja, a kertészkedés ad számára életerőt, és mindig boldog, ha látja a keze munkájának a gyümölcsét. Ha pedig másoknak is örömet tud szerezni ezzel, az dupla boldogság számára. Óváriné Bakó Mária, az Őszikék Társasház területén működő, otthoni betegápolást, szakápolást végző vállalkozás vezetője elmondta, hogy nagy meglepetés érte őket, amikor Darida József felajánlott az idősek számára több kilogramm zöldséget. Mint mondta, ők nem működtetnek konyhát, náluk az étkeztetés külső konyha bevonásával működik, így a friss, ropogós uborkát és paradicsomot a reggelihez és a főétkezésekhez szolgálták fel a lakóknak. Körülbelül 50 főről gondoskodnak itt, van akinek csak a gyógyszer bevételét kell felügyelni, de van olyan ágyban fekvő beteg is, aki 24 órás ellátást igényel. Darida József zöldségfelajánlása kétségtelenül megerősíti bennünk azt az érzést, hogy az idős emberek életük bármely szakaszában képesek örömet okozni és értéket teremteni. Története azt üzeni, hogy egy-egy gesztussal szebbé tehetjük mások, s ezzel együtt a saját napjainkat is. Ízletes zöldségeket kaptak az idősek

Fotó: Beküldött fotó

