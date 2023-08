Az egész napos rendezvényen különleges programokkal lepték meg az érdeklődő családokat.

Terápiás kutyás interaktív bemutató, Fodrász bemutató, ingatlan tanácsadás, méhészeti bemutató, bűvész Show is színesítette a programkínálatot. Interaktív családi és gyerekműsort is tartottak, ahol artista-, táncos- és zsonglőr trükköket mutattak be egyedülálló eddig nem látott SUPER LED fényes ruhában. Kovács József magánnyomozóval a rejtélyek nyomába eredhettek az érdeklődők, majd Károly Anna hangtál bemutatóján is részt vehettek.

Végül kvízjátékokkal és ügyességi versenyekkel, valamint tombola sorsolással zárták a napot.