A rendezvény szervezésének megtisztelő feladata idén Garaczi Jánosé, a Tanyacsárda egyik tulajdonosáé lett, aki amellett, hogy neves gasztronómiai szakember, maga is évtizedek óta galambászkodik, és a Magyar Postagalamb Sportszövetség elnökségi tagja is. A különleges galambász családi napra minden évben több százan látogatnak el. Az idén 141 éves Magyar Postagalamb Szövetség tiszteletére pedig 141 hófehér galambot reptettek magasba.

A családi nap nemcsak a galambokról szólt, hanem a finom fogásokról is, hiszen főzőversenyre is jelentkezhettek a látogatók. Az elkészült bográcsos, vagy éppen sült ételeket az Első Magyar Fehérasztal Lovagrend bizottsága értékelte. A felnőttek mellett rengeteg kisgyermek is részt vett családjával a rendezvényen, de ők sem unatkoztak, hiszen a szervezők csillámtetoválással, arcfestéssel és ugrálóvárral is készültek a legkisebbeknek. Az ünnepség megnyitóján köszöntötték Dr. Nagy István miniszter urat, Bárdos Istvánt, a Nemzetközi Szövetség elnökét, Marius Tunduc-ot, a Nemzetközi Szövetség alelnökét, Ulrich Peck-et a Német Szövetség elnökét, Daniel Krajczik-ot, a Szlovák Szövetség elnökét, és végül Hegyi Györgyöt, a Magyar Postagalamb Szövetség elnökét. Ezután átadták a galambász-díjakat a 2022-es év eredményei alapján, ahol a versenyek első három helyezettjei kaptak serlegeket, trófeákat.

Dr. Nagy István agrárminiszter az eseményen bejelentette, hogy a Magyar Postagalamb Sportszövetség célkitűzései közt szerepel, hogy 2025-ben közép-európai kiállítást rendezzenek, illetve rá egy évre, 2026-ban ismét Magyarország adjon otthont a Postagalamb Olimpiának, a nemzetközi galambász közösség legnagyobb ünnepének.