Csapó András elmondta, hogy a terepasztal öt részből áll, több témát is bemutatva. Az asztalon részben valódi helyszínek jelennek meg, részben pedig Csapó András alpesi utazásai által inspirált tájak emelkednek, ahol bizony zajlik az élet. A valós helyszín Wittenberg és az ottani modern vasútállomás, ahol megjelenik a reformáció 500 éves évfordulója is. Máshol egy kisebb, külvárosi állomás található, mellette borászat, vadászház, egy működő kis tejüzem, de látható a berlini tévétorony is.

A terepasztalon egy svájci mintára készült alpesi falut is építettek, mezőgazdasági terület tehenekkel, birkákkal, annak közelében turisztikai központot egy tóparton, vagy épp ipartelepet olajfinomítóval, ahol tehervonat jár a töltő és a lefejtő vágányok felett. A falu kulturális központjából külön vonat szállítja a vendégeket a tópartra és a vízi kastélyba. Nem csak a H0-ás, 1:87 arányú vonatmodellek menethangját hallhatják a látogatók, hanem Csapó Andrásék építettek egy kis koncerttermet, ahol a zongorista hölgy Mozart Kis éji zenéjét játssza, arrébb a hegyekben pedig alpesi kürtöket fújnak. Az egy körből álló, de két fővágányt megjelenítő asztal öt lapból áll, 12,5 méter hosszú és mintegy 100 méter sínpár fut rajta. A pályán 16 szerelvény van, ebből 10 működik folyamatosan. A vonatok sebességét az építő gondosan összehangolta.

A terepasztalon modern, német gyártmányú vonatok járnak, és nevezetes szerelvények is találhatók köztük, mint például a svájci Gotthard Panorama Express, a Wiener Walzer, Mária Terézia-vonat, vagy a Rheingold Express, de egy magyar festésű szerelvény is körbejár az asztalon. A rendszer teljesen automatizált, de a program és a vonatok sorrendje változtatható. Kétpercenként van indulás, ez 300 indulás egy óra alatt, amit egy idővezérlő irányít.

Csapó András szerint nem a terepasztal megépítése vett igénybe sok időt (az megvolt röpke fél év alatt), hanem a szerelvények és a tereptárgyak beszerzése. Az évek kitartó és bizony anyagi forrásokat felélő munkája. Ráadásul nem könnyű egy-egy mozdonytípust beszerezni.

És hogy miért a német, osztrák és svájci vasutat jelenítette meg az építő a terepasztalon? – Sokat jártam szabadjeggyel külföldön. Azt szerettem volna megmutatni, amit ott láttam. A különbséget akartam bemutatni: hogy ilyen is lehetne egy vasút – mondta Csapó András.

Az épület ugyan nem nyitott, így nem lehet csak úgy betérni és megcsodálni a különleges asztalt, de bárki egyeztethet időpontot Csapó Andrással a 06-30-972-9392-es telefonszámon, aki nagyon szívesen megmutatja az érdeklődőknek az Alkotóműhely büszkeségét. A szomszéd helyiségben pedig megtekinthető a Vasúti Relikviagyűjtők Kecskeméti Galériájának vasúttörténeti kiállítása is.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.