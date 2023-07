Az általa szervezett tábor teljes hetét átszövi az angol nyelv használata, miközben a táborozók különleges tudásra és élményekre is szert tehetnek. Például dalokat énekelnek, számolnak, színeket tanulnak – mindezt természetesen angolul – és még kézműves tevékenységekben is részt vesznek. Itt a játékos tanulás mellett a kicsik az izgalmas programok által megismerik a környezetüket és a városukat is, hiszen szinte minden nap kirándulnak.

Az emlékezetes élmények pedig hozzájárulnak ahhoz, hogy a gyerekek szeretettel gondoljanak az angol nyelvre és a tanulásra.