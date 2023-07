Az Útinform az alábbi közúti munkálatokkal kapcsolatban adott tájékoztatást szerdára vonatkozóan.

Gyorsforgalmi utak:

Az M5-ös autópályán,

– több helyszínen is a szalagkorlátot javítják, a Budapest felé vezető oldalon a (Gyáli csomópontnál) 21-es km-nél, valamint Újhartyán térségében) a 42-es km-nél, és kissé távolabb (Lajosmizse előtt) a 62-es kilométernél is. Hasonló munkát végeznek a Szeged felé tartó oldalon is, (Kecskemét észak csomópont térségében) a 72-es kilométernél. Napközben az aktuális munkaterület mellett a mozgó terelésnél váltakozó sávlezárásra kell készülni.

– karbantartási munka miatt a főváros felé vezető oldalon, a 71-es kilométernél 9.30 és 13.00 között a belső sávba kell sorolni.

– Budapest felé Lajosmizse és Ócsa között több helyszínen is - a 63-as és a 33-as kilométer között – aszfalt magminta vételezést végeznek. 6 órától 14 óráig a mozgó terelésnél lezárják a külső sávot.

– Röszke irányába, Táborfalva térségében, az 54-es és az 57-es kilométer között hézagkiöntést végeznek. 9 órától 16 óráig a belső sávba kell sorolni az aktuális munkaterületnél.

– a sövényt vágják vissza Röszke felé a 85-ös kilométernél, valamint Budapest felé a 113-as és a 107-es kilométer között. Napközben az aktuális munkaterületnél a belső sávot lezárják.

– az elválasztó sávot kaszálják napközben a Szeged felé vezető oldalon. Csengele és Balástya között, a 126-os kilométertől haladnak a 147-es km-ig. 8 órától 15.00-ig a munkaterületnél a külső sávba kell átsorolni.

– kamerakarbantartás miatt Szeged térségében a 160-as kilométernél 8.30 és 10.30 között a belső sávba kell sorolni Röszke irányába.

Főutak:

Az 5-ös főúton,

– Kecskeméten az Árpád körúton, a Petőfi Sándor utca csomópontját átépítik. A 86-os kilométernél irányonként egy sáv járható.

– Szeged belterületén, a 168-as km-nél sávelhúzásos terelést alakítottak ki a villamospálya javítási munkája miatt.

A 44-es főúton, Kecskemét közelében csomópont építési munkák miatt 8-as kilométernél félpályán halad a forgalom. Az erős forgalom miatt napközben gyakran alakul ki torlódás, főleg a belváros felé.

Távolabb, Békéscsaba térségében a burkolatot javítják. A 105-ös és a 106-os km között, valamint a 108-as kilométerben napközben jelzőőrös irányításra készüljenek!

Az 51-es főúton, Baja belterületén a burkolatot tisztítják. A 158-as és a 162-es kilométer között az aktuális munkaterületnél mindkét irányban csak az egyik sávot lehet használni.

Megváltozott a forgalmi rend az 52-es főúton, Kecskemét belterületén az 1-es és a 2-es kilométer között. A főút Vízmű utca és az 5-ös főút (Árpád körút) közötti szakaszát a négysávossá bővítés következő fázisa miatt lezárták. Kerülni helyben, önkormányzati utakon lehet. A lezárt úton szakaszonként szervizutakat létesítenek az üzletek és ingatlanok megközelíthetőségének érdekében.

Az 55-ös főúton, Felsőszentiván és Baja között kaszálnak. A mozgó terelés mellett a 81-es és a 98-as kilométer között a fél útpályát lezárták.

Az 55-ös főúton, Kisszállás térségében vasútépítési munkák miatt az 50-es kilométernél a vasúti átjáró le van zárva. A forgalom a párhuzamosan kiépített terelőúton halad.

Kamionstop:

A következő kamiontilalom július 8-án, szombaton délután 3 órától, július 9-én, vasárnap este 10 óráig lesz érvényben. A külföldről hazatérő nehéz tehergépjárművek az államhatártól a magyarországi telephelyig vagy az első lerakóhelyig „elgurulhatnak” júliusban és augusztusban a kamionstop ideje alatt is, azonban nem vehetik igénybe a kormányrendelet 3. mellékletében felsorolt útszakaszokat.