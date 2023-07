Immár hagyomány, hogy a nagyközség önkormányzata az ünnepség keretében köszönti és ebéddel megvendégeli az időseket és a volt Helvéciai Állami Gazdaság egykori dolgozóit, valamint átadja a helyi kitüntető díjakat, elismeréseket. Az ebéd után zenés műsor szórakoztatja a közönséget, majd Oszvald Marika operett műsora látható-hallható.

Az önkormányzat ezúton is szeretné felhívni a volt Helvéciai Állami Gazdaság egykori dolgozóinak figyelmét, hogyha kedvet éreznek, örömmel fogadják őket egy finom ebédre a rendezvényen. Bíznak benne, idén is szép számban érkeznek volt gazdasági dolgozók, hiszen az egykori állami gazdaság és ők maguk is fontos részesei voltak a település múltjának.

Előzetesen jelentkezni a művelődési ház (06-76/579-082) vagy a polgármesteri hivatal (06-76/579-000/22-es mellék) telefonszámain lehet.