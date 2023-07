Cserebere 1 órája

Újra kincsekre lelhetünk a Suska köri találkozón Kecskeméten

Hétfőn 15 órakor újból találkoznak a Suska kör tagjai Kecskeméten, a Cédrusnet udvarán. A cserebere csoporthoz továbbra is bárki csatlakozhat, és természetesen most is mindent csak suskáért lehet beszerezni. Jó hír a résztvevőknek, hogy újra kérhetnek kezelést a csontkovácstól suskáért.

Ádám Péterné Gizella a suska füzettel Fotó: Sebestyén Hajnalka

Ádám Péterné Gizella által vezetett Kecskeméti Suska Kör egyre népszerűbb a hírös városban. A havi összejövetelek mellett a közösségi médián is tartják a kapcsolatot, és folynak a csereberék suskáért. A júliusi találkozónak ezúttal is Kecskeméten, a Cédrusnet udvara ad helyet, a Kápolna utca 24. szám alatt (a régi Kuti butik utáni épület belső udvara). A program nyitott és ingyenes, mindenkit örömmel várnak. Mint arról korábban már beszámoltunk: a Suska Kör egy cserebere-kör, mely a résztvevők bizalmára épül. Bármit lehet cserére kínálni, a termékektől a szolgáltatásokig. A kör különlegessége, hogy pénz nem szerepel benne. Éppen ezért is lehet vonzó napjainkban. Így olyan kincsekhez is hozzájuthatnak a vásárlók, melyet egyébként pénzzel nem tudnának megszerezni. Csak suskával lehet vásárolni. A suska egy pénzhelyettesítő, mely infláció- és kamatmentes. 1 suska 15 forintnak felel meg. Minden csereberét egy Suska füzetben vezetnek. A Suska kör termékköre nagyon széles, a zöldségektől, gyümölcsöktől, a saját készítésű savanyúságokon, dísztárgyakon és használt műszaki cikkeken át a játékokig, könyvekig. Sőt még szolgáltatás is felajánlható, például kerti munka, gyermekfelügyelet, fodrászkodás, masszírozás. A kezdetektől egy csontkovács is tagja a körnek, akinek kezelései nagyon népszerűek és keresettek. Hétfőn is várja az érdeklődőket. Az árakat mindenki maga szabja meg, természetesen lehet alkudni. Mindig kettőn áll a vásár. Ádám Péterné Gizella mindenkit arra biztat: ismerje meg ezt az új fajta fizetőeszközt! Mint mondta: „Neked is lehet suskád, hozd el a megunt, felesleges dolgaidat, lehet, hogy ez másnak kincs lehet.”





