Bő két hete, június 19-étől vezették be a buszmenetrend-módosításokat az Izsáki út négysávosítása kapcsán a buszos társaságnál, mely számos járatot érintett. Hári Ernő ügyvezető elmondta: nagyon pozitívak a visszajelzések, csak néhány észrevétel érkezett, ezek is főként amiatt, hogy pár perccel korábbi indulásokat kértek a reggeli időszakban.

Az Izsáki út részleges lezárása 12 autóbusz-vonalt érint a nyári időszakban, melyen megközelítőleg 250-300 járat közlekedik naponta. Egy átlagos nyári munkanapon ez 3800-4000 embert jelent. Ehhez képest két hét alatt a mintegy húsz észrevétel elenyészőnek mondható. Köszönhető ez a széles körű tájékoztatásnak, és természetesen annak, hogy a KEKO csapata egy jól átgondolt, célszerű új menetrendet dolgozott ki.

Finomhangolások

Az észrevételek elsősorban az időpontok módosítására vonatkoztak. Jelenleg tart a feldolgozásuk. Várhatóan július 10-től lesz némi finomhangolás a menetrenden. A reggeli órákban a városból kifelé Hetényegyháza felé a 29-es számú vonalon a hajnali órákban az egyik járatot negyed órával korábban indítják, hogy mindenki időben beérjen a munkahelyére. A másik a 600-as buszra vonatkozik, 7.05 perc helyett 7 órakor indul majd a Vasútállomásról a Széchenyi térre, a csatlakozások miatt. A Homokbánya és Bagoly egészségház között közlekedő 610-es számú vonalon is várható némi változtatás elsősorban a hétvégi időszakban a csatlakozások jobbá tétele érdekében.

Új buszvonalak

Hári Ernő a beszélgetés során összefoglalta, mely járatokat érinti a menetrendváltozás. Az 1-es, 11-es és 11/a helyett közlekedik a 601-es Homokbánya és a Széchenyi tér között, mely a Petőfivárost és a Széchenyivárost érintve kerüli ki az Izsáki utat. A Vasútállomás és a Széchenyi tér között megy a 600-as, mely munkanapokon negyedóránként indul.

Hetényegyházán és környékén élőket érinti, hogy ideiglenesen nem közlekedik a 15-ös és a 19-es. Helyettük sokkal sűrűbben jár a 29-es. Számukra megoldás a vasúti közlekedés is, mely gyors és a bérlettel igénybe vehető.

Kadafalva esetében a korábbi 34-e és a 34/a járat most nem közlekedik. Homokbánya és Kadafalva között indítják a 616-ost, és Homokbányán lehet átszállni a 601-esre, mellyel elérhető a belváros vagy éppen a Széchenyiváros. Új járat a 649-es, mely a korábbi 1/d és 15/d járatot váltotta le.

Az utasvisszajelzések között volt olyan is, mely szorgalmazná, hogy az új járatok közül néhány maradjon meg a jövőben is. Ilyen például a 601-es, mely most összeköti a Homokbányát vagy éppen a Petőfivárost közvetlenül a Széchenyivárossal. Szintén szeretnék az új 645-öst is megtartani.

Minden platformon jó a menetrend

Hári Ernő már egy korábbi beszélgetés során elmondta: a teljes hálózatot át kellett szervezniük. Nagyon nehéz volt megoldaniuk ezt az egész helyzetet, próbáltak mindenkire tekintettel lenni, a meglévő utazás igényeket kiszolgálni.

Mindez magával vonta az informatikai adatbázis frissítését is, mely szintén nagyon nagy, és időigényes munka volt. A végére értek, most már minden platformon frissítették a menetrendeket. A keko.hu oldal mellett a közösségi média felületeken is naprakészek az információk. Bátran használható bármelyik oldal az utazás megtervezéséhez.

A cikkben szereplő podcast megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.