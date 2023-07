Ám mielőtt a közérdeklődés homlokterében álló témában a bejelentés elhangzott, a polgármester azt kérte, hogy a jelen lévő – a 40 éves szolgálati viszonnyal járó kedvezményt igénybe véve nyugdíjba vonuló – Katus Györgyné vezetői, óvodapedagógusi munkáját a képviselők tapssal ismerjék el.

A tetszésnyilvánítás elcsendesedése után a városvezető azzal folytatta: a vezetői posztra kiírt pályázaton Rakovics Brigitta, a Petőfi Sándor utcai Tagóvoda vezetője és Szabóné Juhász Ildikó, a Csokonai utcai Tagóvoda vezetője indult. Mindkét pályázó vezető-helyettesi feladatokat is ellátott. A bizottságok javaslatainak meghallgatása után a képviselők egyhangú szavazással Szabóné Juhász Ildikó vezetői megbízását támogatták, így 2023. augusztus 16-tól 2028. augusztus 15-ig Szabóné Juhász lldikó vezeti a tagóvodákból és a bölcsődéből álló intézményt.

A polgármester gratulált az újonnan megbízott vezetőnek, majd mindkét pályázónak további sikeres munkát, jó együttműködést kívánt a jövőre nézve.

A napirend zárása után villáminterjút készítettünk Szabóné Juhász Ildikóval, aki elmondta: – Természetesen izgalommal vártam a döntés végeredményét, hiszen az ugyancsak tagóvoda vezető Rakovics Brigittát felkészült, jó szakembernek tartom. A szakmai munkát tekintve „mindketten odatesszük” magunkat, mindketten tudásunk legjavát adjuk. Ebből kiindulva bármennyire is bizakodtam, azért meglepetésként ért a döntés, ami elsősorban az irányomban tanúsított bizalom miatt tölt el örömmel. Erre a bizalomra szeretnék majd a következő öt évben rászolgálni.

Arra a kérdésre, milyen elképzelései vannak a közeljövőre nézve, Szabóné Juhász Ildikó kifejtette:

– A megbízásom mindenképpen kihívásokkal kezdődik, hiszen július 15-én hatályba lépett az úgynevezett státusztörvény, mellyel kapcsolatban bőven lesz teendő.

Szerencsére a törvény csak fokozatosan lép hatályba. Az új törvényi rendelkezéseknek való megfelelésen túl más területeken is vannak újító elképzeléseim. Például a dokumentációk elkészítése terén a digitalizációnak szeretnék nagyobb teret adni, ugyanis ez jelenleg csak részben elektronikus, nagyobb részt papír alapú. Ezen az arányon a tényleges óvodapedagógusi munka időkeretének növelése és annak hatékonyabbá tétele érdekében szeretnék változtatni. Állandóságot mutat majd a munkánkban, hogy minden erőfeszítésünkkel továbbra is a kalocsai kisgyermekes családok érdekeit fogjuk szolgálni. Összességében és ebben a munkában is Rakovics Brigitta kolléganőmre, mint a helyettesemre kívánok támaszkodni, azaz az óvodavezető helyettesi feladatokkal kívánom megbízni, rá mint a „jobb kezemre” számítok – zárta az interjút a Szabóné Juhász Ildikó, Kalocsa Város Óvodája és Bölcsődéje új intézményvezetője.