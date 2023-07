Az elektromos hálózatépítéssel foglalkozó cég 1991-ben alakult. Már a kezdet kezdetén látszott, hogy ebben az üzletágban a fejlődés sokkal intenzívebb, mint más területeken, ezért fontos számukra a folyamatos fejlesztés.

A mostani – pályázati forrásból megvalósított – beruházás során a vállalkozás termelési tevékenységéhez kapcsolódó berendezéseket szereztek be: univerzális szintezőlézert, akkumulátoros kábelvágót, sínmegmunkáló készletet, érintésvédelmi műszert, címkenyomtatót, targoncát, állványrendszert vásároltak.

A gépek megfelelő működéséhez kapcsolódóan anyagköltséget is el tudtak számolni. Ezen kívül korszerűsítették az informatikai berendezéseik egy részét is. A projekt keretében továbbá megvalósult a telephely energetikai fejlesztése, ugyanis levegő-víz technikájú hőszivattyús berendezést is telepítettek.

A beszerzett eszközök mind hozzájárultak ahhoz, hogy a cég által végzett tevékenységek idő- és költséghatékonyabbá váltak, ezáltal nőtt a kapacitás és a vevői elégedettség.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális és Fejlesztési Alap társfinanszírozásával 13,03 millió forint feltételesen vissza nem térítendő támogatásból, 30% önerő hozzáadásával valósult meg.