Két hónappal ezelőtt zárták le az Átlós úti átjárót a Budapest–Belgrád-vasútvonal újjáépítése miatt, ekkor kezdték meg az átjáró teljes átalakítását. A vasúti pályát lebontották, a részben új nyomvonalon megépült új pálya ezen a szakaszon mostanra elkészült, az elmúlt napokban megtörtént a forgalomba helyezést megelőző bejárás is, amely során a szakemberek ellenőrizték a megépült elemeket és egyeztették a még szükséges munkálatokat. A tervek szerint szombat nulla órától újra átadják a közúti forgalomnak az Átlós úti vasúti átjárót.

Július 15-től működik az Átlós út mellett ideiglenesen kialakított Külsőhalas megállóhely is, a Kecskemét–Kiskunfélegyháza felől érkező vonatok, a halasi vasútállomás helyett ide, az 1-es számú peronhoz érkeznek és innen is indulnak vissza. A Külsőhalas ideiglenes autóbusz-megállóhely és a Kiskunhalas vasútállomás autóbusz-megállóhely között „helyi járatú” vonatpótló autóbuszok közlekednek, amelyek megállnak a temetőnél, illetve a felüljárónál lévő buszmegállónál és az Erdei Ferenc térnél is.

A bajai és a jánoshalmi vasútállomás között vonattal utazhatunk, Jánoshalma vasútállomás autóbusz-megállóhely és Kiskunhalas vasútállomás autóbusz-megállóhely között továbbra is pótlóbuszok közlekednek. Kiskunhalas vasútállomás autóbusz-megállóhelyen pótlóbuszról másik pótlóbuszra kell átszállniuk a továbbutazóknak.