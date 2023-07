– Nem dédelgettem világmegváltó terveket, de egy igazi, kisvároshoz illő vendéglátóhelyet és strandot szerettem volna kialakítani. A Beach bárban a szokásos strandételeken kívül minden hétvégén egytálételekkel is kedveskedünk a vendégeinknek. A kemping részhez kiépítettük a villanyhálózatot, vízvételi lehetőséget biztosítunk, szóval a vendégek kulturáltan tudnak itt eltölteni néhány napot. Ha jó az idő, hétköznap legalább ennyien vannak, mint most. Nagyon sok kishajó köt, ugyanis ezen a Duna-szakaszon szabadon lehet vízi sportokat űzni, egészen Kalocsáig. Szerencsés a partunk, mert kikötésre nagyon alkalmas, még kisebb kirándulóhajók is megállnak nálunk. Följebb van egy MAHART kikötő, tehát ilyen szempontból is szerencsés helyen vagyunk – összegezte a szezonközepi helyzetet Király Norbert.

A magyarországi Duna-szakasz legnagyobb kanyarulatának közelében elhelyezkedő Harta Duna-partja ugyancsak a rohamléptekkel való fejlődés jeleit mutatja. Áthaladva a megújult fahídon megállapítjuk: kétségkívül jót tett, hogy immár a teljes partszakasz és a felújított Panoráma Étterem is önkormányzati tulajdonban van. A vendéglátóhelyekkel szemben lévő és a fák közötti, teljesen megtelt parkolók már sejtetik, hogy a lassan lenyugvó nap ellenére itt is nagy élet van.

Az egyik család hölgy tagja mesélte: ha hartaiként vagy környékbeliként szeretnénk kiszakadni a napi nyüzsgésből, és pár órát természet- és vízközelben tölteni, akkor biztosan nincs ideálisabb hely, mint a Duna-part. − A kitűnő út mellett kerékpárút fut, így biciklisekkel, futókkal, túragyalogolókkal is mindig találkozhatunk. A szigeten nagyon sok hartainak van üdülője, így ilyenkor az ott pihenők is ide jönnek strandolni, hajókázni, vagy csak enni egy jót. A partot ilyenkor nyáron rendre megszállják a kempingezők, napozók, fürdőzők. Idén a dunai turizmus még nem igazán lendült be, de ha a rendezvények, a látogatók száma a tavalyi szintet eléri, szerintem az itteni vendéglátósok nem panaszkodhatnak majd − fogalmazott.

