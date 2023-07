Július 20-án, csütörtökön 16:30-tól interaktív előadást tartott Herega Zoltán a Kecskeméti Katona József Könyvtárban minden Sci-fi kedvelőnek, hiszen az előadássorzat neve is ugyanez.

Havonta egyszer rendezik meg a Sci-fi Kedvelők Találkozóját, ahol a részvevők és az előadó (Herega Zoltán) TV- sorozatokról, könyvekről és képregényekről beszélgethetnek. Megoszthatják egymással véleményeiket, kedvenceiket, és részletesen elmélyülhetnek a sci-fi világában; különösen a Star Trek univerzumában. Az odalátogató diákok többet tudhatnak meg az asztrológiáról is, hiszen a fickió mellett tudományos elemeket is tartalmaznak a feldolgozott témák. Az egészen kisgyermekektől a tinédzserekig bárki becsatlakozhat egy interaktív délutáni beszélgetésbe, és szórakozás közben is új ismereteket szerezhet.

A legközelebbi előadás augusztus 17-én lesz, a már jól megszokott 16:30-as időpontban.