Szombaton 15 órától hat pince mutatkozik be. Kis-Sori Borpiknik keretében várják a borokat kedvelőket. Májusban a Borvirágos május címmel nyitottak a helyi borászok, akik az idén még legalább három alkalommal mutatják be a boraikat. Érdemes felkeresni a Csanádi Szőlőbirtokot, ugyanis az idei országos borversenyen a sauvignon blanc boruk a második legnagyobb pontszámmal lett aranyérmes a fehérborok között. A cserszegi fűszeres boruk is aranyat kapott. A Szemerey Pincészet Cosmopolita bora pedig ezüstöt hozott készítőjének.