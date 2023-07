A megemlékezés első részének a Hírös Agóra adott otthont, ahol Székelyné Kőrösi Ilona történész, etnográfus tartott előadást a megjelenteknek. A történész hangsúlyozta, hogy a mai napig nem tudni, mi történt a híres költővel Segesváron. Mint mondta, halálának pontos helye, holttestének holléte máig nem ismert, azonban számos legendás történet kapcsolódik hozzá.

A történész hangsúlyozta, hogy a legendák között sok valótlan állítás is létezik, ezért tartja fontosnak megismertetni a kecskemétiekkel is a költőóriás életét. A megemlékezés résztvevői egy virtuális séta segítségével megismerhették Petőfi Sándor életének Kecskeméthez köthető helyszíneit is. Kenyeres Dénes nyugalmazott alezredes pedig bemutatott néhány képet a jelenlévőknek, melyek összefoglalták a költő életét. Ádám András helytörténeti kutató és Bajtai Mária, a Magyar Irodalomtörténeti Társaság helyi csoportjának vezetője egy-egy verssel emlékezett meg a költőről. Az eseményen részt vett Lévai Jánosné tanácsnok, önkormányzati képviselő is.