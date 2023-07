– Ennek emlékére készítettünk mi is mindenkinek egy fényképes, névre szóló útlevelet, amit szintén betehettek a bőröndjükbe. A tábor zárónapján pedig foglalkoztunk Pál apostol hajóútjaival, ehhez kapcsolódóan kis egyszerű hajókat készített minden gyerek, valamint közösen is készítettünk egy nagyobbat fakéregből, papírvitorlával, kis palackpostában napi igét is elhelyeztünk rajta, amit délután a Dunán vízre is bocsátottunk – mesél a táborban történtekről a református gyülekezet lelkipásztora.

Zárásként még megosztotta velünk, hogy nem telhet el a nyári tábor a Szelidi-tóban való fürdés nélkül, idén is szülői segítséggel egy délutánt kint töltöttek a tónál. De általánosságban is elmondható, hogy nagyon sok segítséget kapnak a tábor megrendezéséhez a szülőktől, a gyülekezeti tagoktól, természetbeni adományokat, zöldséget, gyümölcsöt, süteményt, az ebédek is így kerülnek az asztalra a mintegy harminc ordasi és környékbeli gyereknek. Útravalónak pedig vitték haza a gyerekek a kis papírbőröndöt, benne a hét kincseivel, a kishajóval, útlevéllel, és a szervezők reményei szerint, ami fontosabb, lelkük bőröndjében az együtt töltött napok tanításait, élményeit.