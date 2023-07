Ingyenes wifi használatára és internetelérésre eddig a településhez tartozó tófürdő területén volt lehetőség, mostantól azonban a település központjában is elérhető ez a szolgáltatás – közölte Huszár Zoltán polgármester. Az okospad új színfoltként jelent meg a községháza melletti téren, ahol az ingyen internet hotspotként működik. A telefonon a wifi-beállításoknál a „Kunfehértó” hálózatot kell megkeresni és rákattintani. A kiválasztás után működik is az ingyenes internet. Az eszköz kétféle módon is alkalmas telefontöltésre: USB-aljzaton keresztül, valamint wireless módban, vagyis vezeték nélkül. Emellett a padon található kis kijelzőn megtudhatjuk, hogy milyen a levegő minősége a településen, valamint az aktuális hőmérsékletet, páratartalmat és az UV-sugárzás mértékét is mutatja.