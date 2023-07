Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés elnöke köszöntőjében elmondta, hogy egy polgárőr akár egyenruhában van, akár éppen nélküle, mindig készenlétben áll. Hangsúlyozta, hogy béke nincs erős hadsereg, rendőrség és polgárőrség nélkül, és a jól szervezett polgárőrség garancia arra, hogy béke legyen az országban – mert rend a lelke mindennek. Hozzátette, hogy ehhez ugyanúgy kellenek a vallás képviselői is, nem hiába kezdődik Isten áldáskérésével az Alaptörvény.

Dr. Túrós András, az OPSZ elnöke köszönetet mondott Lezsák Sándornak a helyszín biztosításáért és hozzátette: a polgárőrség a rendszerváltás sikerterméke, ezért is különösen értékes helyszín a Hungarikum Liget, ahol 10-11 éve a lovas polgárőrség is megalakult. Hangsúlyozta, hogy a polgárőrség megérdemli az ünneplést, hiszen helytállt a Covid, az orosz–ukrán háború, az energiaválság és az illegális migráció sújtotta időkben. Az elnök elmondta, hogy a kormány és a Belügyminisztérium támogatásának köszönhetően a polgárőrség csúcsra jár: a tavalyi volt a szervezet csúcséve a több mint 1,2 milliárd forintos költségvetéssel és a 10 millió szolgálati órával. Kiemelte, hogy a határvédelemmel először kérte fel a kormány rendvédelmi feladatra a polgárőrséget. A határvédelmi feladatokat 20 ezer polgárőr látta el, és a felmutatott eredményekkel ámulatba ejtették a határ menti önkormányzatokat és az ott élő embereket. Ezért a jövőben is folytatják ezt a fontos tevékenységet – hangsúlyozta az elnök, hozzátéve, hogy az ország 66 ezer polgárőrének munkájára továbbra is számíthat az ország, a lakosok és a rendvédelmi szervek. Az elnök a küldöttgyűlés döntése értelmében tiszteletbeli polgárőrré fogadta Rétvári Bence államtitkárt.