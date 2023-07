Aki nagycsaládban él, tudja, és saját bőrén is tapasztalta, hogy az élet sosem válik unalmassá. Ez alól a nyári pihenések sem képeznek kivételt, sőt. Egész évben várjuk a nyarat, vagyis kimondottan inkább azt az egy-két hetet, amikor végre kiszabadulunk a mókuskerékből és elmegyünk akár belföldre, akár külföldre kipihenni az egészéves fáradalmakat. Abban az esetben viszont, ha gyerekekkel megyünk, könnyen lehet, hogy sokkal fáradtabban térünk haza a vakációból, mint mielőtt elindultunk.

A nyaralás nagycsaláddal nemcsak móka és kacagás, sőt az sem elképzelhetetlen, hogy egész idő alatt feszültség, veszekedések és sértődés szövi át a pihenésnek szánt időszakot, mert mindenki mást akar. De mit tehetünk annak érdekében, hogy a családi nyaralások mégse váljanak egyről a kettőre rémálommá? Cikkünben a Nagycsaládosok Országos Egyesülete segítségével összegyűjtöttünk néhány tippet, hogyan válhat a nyaralás igazi csapatépítő, vagy ha úgy tetszik, családépítő eseménnyé.

Mindenekelőtt fontos tisztázni és megbeszélni, hogy ki-milyen típusú nyaralásra vágyik. Nem vagyunk egyformák, még a rokonainkkal sem. Van, aki a folyamatos strandolás és napozás híve, de vannak olyanok is, akik jobban kedvelik a barangolós, városnézős üdüléseket. Tehát legelső lépésként meg kell egyezni, hogy az aktív kikapcsolódás vagy a passzív pihenés mellett tesszük le a voksunkat.

Fontos, hogy mindenki kompromisszumképes legyen

A simulékonyság nem csak a nyaralás típusát érintheti, hanem akár azt is, hogy milyen szállást választunk, vagy, hogy milyen formában fogunk enni. Egy többnapos, vagy akár többhetes utazás ugyanis összetett költségvetésből áll. Ha drágább a szállás, kevesebbet tudunk költeni például programokra vagy egyéb szolgáltatások, és ez fordítva is igaz. El kell dönteni tehát, hogy mi a prioriátás, de ez is legyen egy közös, családi megbeszélés alapján, hogy ekerüljük a későbbi elégedetlenségeket.

Hagyjunk teret egymásnak!

Attól, hogy közös családi nyaralásra idulunk, még nem kell feltétlenül mindent együtt csinálnunk. Ami pedig a gyerekeket illeti, a szülők osszák fel egymás között a felügyeletet, így mindenkinek lesz egy ki "én-ideje" a családdal töltött napok alatt.

Ne gondoljuk túl!

Hajlamosak vagyunk már napokkal, hetekkel a nyaralás előtt azon törni az agyunkat, hogy mit-mikor és hogyan fogunk majd csinálni. Álmodozunk és várjuk, hogy odaérjünk, de éppen emiatt túl magas elvárások alakulhatnak ki bennünk, és előfordulhat, hogy csalódunk, ha valami másképp alakul. Éppen ezért azt javasoljuk, hogy legyen helye az improvizálásnak is. Mindenkinek kényelmesebb lesz, ha nem az érződik a nyaralás alatt, hogy egy feszített tempóban lemaradunk a terveinktől.

Végül pedig el kell felejteni az otthoni szabályokat!

A nyaralásnak a szabadságról kell szólnia. Nem kell görcsösen ragaszkodni az otthoni szokásokhoz szabályokhoz, ha például a gyerekek alvásidejéről van szó, vagy arról, hogy mikor, mit szabad enniük.