Unokák

Soltvadkertről Szabó Sándor egy olyan régi családi fotóval nosztalgiázna, melyen ő látható unokái körében. Ma már valamennyien felnőttek, családot alapítottak, és hét dédunokával ajándékozták meg a családot. Olvasónk elmondta: nagyon jó érzés számára felidézné ezeket a régi szép időket, amikor még csüngtek rajta az unokák.

Balaton

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus az 1970-es évekbe kalauzolná el a nosztalgiázókat. A keceli tanácsnak saját üdülője volt Balatonmáriafürdőn, melynek építéséből a tanulók és a pedagógusok is kivették részüket. Olvasónk és lelkes kis csapata éppen a Balaton partja és a táborhely közötti stéget építették ki. A csapatot a pedagógusok mellett a földműves szövetkezet, a szakszövetkezet, és a KTSZ dolgozói alkották. Igazi összefogás eredménye lett a napozásra is alkalmas stég kialakítása.

Névadó ünnepség

Kecskemétről Csordás Erzsébet egy olyan számára kedves fotót elevenítene fel a BÁCSBER-es éveiből, melyen ő maga is látható. Egykoron – a közel 30 éve megszűnt – Bács-Kiskun Megyei Beruházási Vállalatnál dolgozott, egy kiváló csapatban. Minden évben tartottak névadó ünnepséget, melyre a városházáról érkezett anyakönyvvezető. A felvételen Olvasónk Pető Györggyel látható a szünetben.

Esküvő

Kiskunmajsáról Rácz Andrásné egy 1970-ben készült esküvői képet mutatna be. Az ifjú párról, Kertész Imréről és Kertész Imréné Hanga Regináról műteremben készült ez a felvétel.

Edzés

Kecskemétről Kovács István József költő életében fontos szerepet kap a sport. A fotóalbumaiban számos olyan fényképet őriz, melyen ő maga látható sportolás közben. Ez a fotó 1960-as évek elején készült róla egy edzésen, akkoriban Tiszakécskén, a Béke TSZ birkózója volt.

Május elsejei felvonulás

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár újabb fotóval elevenítené fel a múltat. Ez a 2001-es felvétele május elsején készült a gazdakör hagyományos felvonulásáról. Mint mindig, ez alkalommal is fantasztikus hangulatban zajlott le az esemény.