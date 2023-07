Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes, és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk! Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2003 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

A fény­ké­pet el­küld­he­ti pos­tai úton: Pe­tő­fi Né­pe szer­kesz­tő­sé­ge, 6000 Kecs­ke­mét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] cím­re. Mot­tó: Fény­ké­pes múlt­idé­ző (a pos­tai úton ér­ke­zett fo­tó­kat fel­hasz­ná­lás után vis­­sza­küld­jük). A meg­je­le­né­se in­gye­nes. Elő­re is kö­szön­jük!

65 év Kunszentmiklósról Székely Gábor Attila 65 év távlatába repítené a nosztalgiázókat. A fotó 1958. május 1-jén készült Kunszentmiklóson, a Bakér hídján. Ugyanitt 1844 júliusában találkozott Petőfi Sándor a szamáron zötykölődő juhásszal, akinek földig ért a lába. A költő ott, a helyszínen meg is verselte a látottakat. Mint olvasónk írja: ez a juhász lehet, hogy ükunokája volt a világhírű földig érő lábú juhásznak.

Osztálytalálkozó Kiskunmajsáról Rácz Andrásné egy 1992-es fotójával nosztalgiázna. Soron kívüli osztálytalálkozót tartottak Kiskunmajsán, az akkori Jonathán MGTSZ fürdőjének ebédlőjében (mai Jonathermál fürdő). Két osztályfőnökük is volt: 1–2. osztályban Jutka néni, 3–4. osztályban pedig a férje, Kapás József. Sajnos ma már nem élnek, de egykori tanítványaik a szívükben őrzik az emléküket.

Télapó ünnepség Kecskemétről Csordás Erzsébet egy számára kedves felvétellel emlékezne vissza a BÁCSBER vállalatnál töltött éveire. Sok közös kirándulásuk és rendezvényük volt, ez a fénykép egy télapó ünnepségen készült. A közel 30 éve megszűnt Bács-Kiskun Megyei Beruházási Vállalat egykori munkatársai ma is összetartanak, 2010 óta a BÁCSBER baráti körben tartják a kapcsolatot.

Asszonykórus Kecskemétről Hegedűs Andrásné Éva sok fotót őriz a Nyíri út 77/b. szám alatti Margaréta Nyugdíjasház, valamint a Napsugár Nyugdíjas Klub múltjából. Mint vezető és programszervező is aktívan részt vett a rendezvényeiken. Ez a fénykép 2002-es Idősek Hetén örökítette meg a Napsugár Nyugdíjas Klub asszonykórusát.

Dobogó tetején Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár újabb fotóval nosztalgiázna, mely évtizedekkel ezelőtt egy balatoni úttörő táborozás alkalmával készült a gyerekekről. Mindig többféle versenyt szerveztek számukra, a legjobbakat díjazták. Ez a fotó a legjobb fejelőkről készült a dobogón.

Családi album Kecskemétről Szijjártó László egy újabb gyermekkori fotójával nosztalgiázna, mely 1966-ban készült róla 5 évesen, valamint öccséről és Szilviről. Nagyon szép emlékeket ébreszt benne ez a régi felvétel.