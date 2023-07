Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes, és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk! Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2003 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

A fény­ké­pet el­küld­he­ti pos­tai úton: Pe­tő­fi Né­pe szer­kesz­tő­sé­ge, 6000 Kecs­ke­mét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] cím­re. Mot­tó: Fény­ké­pes múlt­idé­ző (a pos­tai úton ér­ke­zett fo­tó­kat fel­hasz­ná­lás után vis­­sza­küld­jük). A meg­je­le­né­se in­gye­nes. Elő­re is kö­szön­jük!

Olvasói fotó

Hősök napja

Kecskemétről Kenyeres Dénes nyugállományú alezredes egy 23 évvel ezelőtti fényképpel idézné meg a múltat. 2000. május 28-án, a hősök-napi megemlékezésen leplezték le a volt Ferenc József laktanya parancsnoki épületén (ma Kodály iskola) a márvány emléktáblát. A képen látható balról jobbra: Simon Balázs, Szeverényi István, Józsa Lajos, Gyenes Sándor, Pásztor Ferenc, Kelő János, Kenyeres Dénes, Mező István, Szőke László, Szakács Lajos, Kováts Andor.

Olvasói fotó

Farsang

Kecskemétről Hegedűs Andrásné Éva a 2000-es évek elejére repítené vissza a nosztalgiázókat saját felvételével. A Nyíri út 77/b szám alatti Margaréta Nyugdíjasház, valamint a Napsugár nyugdíjasklub nagyon sok programot szervezett már akkoriban is az ott élő időseknek. Ez a felvétel egy farsangi mulatság vidám pillanatát örökítette meg.

Olvasói fotó

Édesanya

Kecskemétről Szijjártó László édesanyja, Sipos Etelka (balról) régi fényképével idézné fel szeretett emlékét. Az édesanya a Sipos család legnagyobb lányaként nőtt fel Szentkirályon, nagyon dolgos volt. Ez a fénykép 1960 körül készült róla, az egyik munkatársnőjével.

Olvasói fotó

Balatoni torna

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár egy újabb régi fotóval szeretne kedveskedni az ágasegyházi régi fotókat kedvelőknek. A 80-as években a táborozó ágasi diákokról készült a fénykép a Balaton partján. A tábor reggeli tornával indult.

Olvasói fotó

Édesanya emléke

Gyöngyösről Kiss Norbert szülei fotóit küldte el szerkesztőségünknek, melyből most az édesanyáét mutatjuk be. Kiss Imre és felesége, Kiss Imréné igazi szülők voltak, öt gyermeket neveltek fel nagy szeretetben. Fiatalon bekövetkezett halálukig Kiskunfélegyházán éltek. Kiss Imréné Nagy Katalin a kiskunfélegyházi Lenin Mgtsz főkönyvelője volt. A kép 1980-as évek elején készült róla a születésnapjára kapott virággal.

Olvasói fotó

Nagyszülők

Kecskemétről Kovács István József költő apai nagyszüleire emlékezne ezzel az 1912-es fényképpel. Nagypapa, Kovács István Jászladány község ipartestületi elnöke volt. Az I. Világháború után cipészmesterként négy segéddel egy elismert cipészműhelyt működtetett. Nagymamája, Budai Mária egy jómódú búzakereskedő lánya volt.

Olvasói fotó

Édesapa

Tiszakécskéről Tajti Lászlóné Beke Gizella és húga, Ica egy számukra szeretett fotót mutatnának be édesapjukról, Beke Mihályról. 45 éve hunyt el az édesapa, de a mai napig őrzik szeretett emlékét a lányai. A felvétel keresztfia, Imre bérmálkozásán készült róluk.