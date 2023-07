Ha ön­nek is van olyan ké­pe, mely va­la­mi­ért em­lé­ke­ze­tes, és szí­ve­sen meg­mu­tat­ná má­sok­nak is, os­­sza meg ve­lünk! Fon­tos, hogy olyan fel­vé­tel­ről le­gyen szó, mely 2003 előtt ké­szült. A kép­hez rö­vid le­írást is ké­rünk: ki­ket vagy mit áb­rá­zol, hol és mi­kor ké­szült.

A fény­ké­pet el­küld­he­ti pos­tai úton: Pe­tő­fi Né­pe szer­kesz­tő­sé­ge, 6000 Kecs­ke­mét, Bercsényi u. 7., vagy e-mailben a [email protected] cím­re. Mot­tó: Fény­ké­pes múlt­idé­ző (a pos­tai úton ér­ke­zett fo­tó­kat fel­hasz­ná­lás után vis­­sza­küld­jük). A meg­je­le­né­se in­gye­nes. Elő­re is kö­szön­jük!

Olvasói fotó

Nagyszülők

Tiszakécskéről Tajti Lászlóné Beke Gizella egy olyan fotót osztana meg, mely nagyon közel áll a szívéhez. Az 1965-es felvételen nagyszülei, Csőke Imre és Szabó Borbála látható, az 50 éves házassági évfordulójukon. Mindig szeretettel gondol rájuk.

Olvasói fotó

Tigár kutya

Kecskemétről Szijjártó László egy újabb gyermekkori fotójával nosztalgiázna. A felvétel 1963-ban készült róla, 2 évesen. Szentkirályon éltek családjával, nagyon sok kedves emléket őriz Olvasónk azokból az évekből. A képen Tigár kutyával látható, aki egy nyugalmazott német-juhász rendőrkutya volt, és később Katonatelepen egyszer az életét is megmentette.

Olvasói fotó

Erdélyi kirándulás

Kecelről Udvarhelyi István nyugalmazott iskolaigazgató, vasdiplomás pedagógus 1975-be kalauzolná el a nosztalgiázókat. A kiskőrösi járási tanács művelődésügyi osztálya tanulmányi kirándulást szervezett Erdélybe. A felvétel Kolozsváron, a Mátyás király szobor előtt örökítette meg a keceli pedagógusokat. Balról-jobbra: Udvarhelyi István igazgató, Vulman László, Vulman Lászlóné Bóna Mária, Légrády Ferenc, Radványszki Lászlóné Fábián Katalin, Radványszki László, Matos József. A fényképet Olvasónk felesége, Udvarhelyi Istvánné Polyák Ilona készítette. A kirándulás során nagyon sok szép helyet felkerestek.

Olvasói fotó

Táborozás

Ágasegyházáról Szórád István nyugalmazott tanár, díszpolgár újabb fotóval nosztalgiázna, mely évtizedekkel ezelőtt egy balatoni úttörő táborozás alkalmával készült a gyerekekről. A képen éppen reggeliznek a diákok.

Olvasói fotó

Szüreti felvonulás

Kecskemétről Hegedűs Andrásné Éva a 2000-es évek eleji egy újabb kedves emléket idéző fényképét osztana meg. A Nyíri út 77/b. szám alatti Margaréta Nyugdíjasház, valamint a Napsugár nyugdíjas klub rendszeresen szervezett szüreti felvonulást. A programot a nyugdíjasház részéről többek között Olvasónk szervezte meg. Mindig vidám hangulat jellemezte a mulatságot.

Olvasói fotó

Edzés

Kecskemétről Kovács István József költő múltjában a sport szeretete is fontos szerepet kapott. A fotóalbumaiban számos olyan fényképet őriz, melyben ő maga látható edzés vagy éppen verseny közben. Ez a fotó 1960-as évek elején készült róla edzés közben Tiszakécskén, a Béke TSZ birkózójaként.