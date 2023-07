A Neumann János Egyetem és a kecskeméti Hírös Agóra a Géniusz a Kultúrában szlogen szellemében új szintre emelte az együttműködést, amelynek köszönhetően az egyetem állandó résztvevője és egyben szervezője lesz több kiemelt városi eseménynek is. Ennek a közös fejlesztésnek az első gyermeke a Neumann Placc, amely a 2023-as Street Food Street Art és Borsétány fesztiválon mutatkozott be. A három méter magas nyolcszögletű színpadot, mely a tér szökőkútjára épült, Neumann Tribünre keresztelték a szervezők. A Tribün látványos kialakításának köszönhetően harmonikus egyensúlyt alkotott a főtéren felállított Nagyszínpad által határolt fesztivál helyszínnel.

A Neumann Tribünről nézve a főtér felől vezető borsétány sugárútként vezette a hömpölygő tömeget, amit a fellépő sztárvendégek sem tudtak szó nélkül hagyni.

A legnagyobb elismeréssel és elégedettséggel hagyták el a színpadot. A szervezés, a technika és persze elsősorban a közönség is fantasztikus volt ezen a négy napon, hiszen a becsült adatok szerint is több ezren voltak jelen a fesztivál estéin. A kecskeméti Neumann János Egyetem az ország leginnovatívabb infrastruktúráját és az egyik legszínvonalasabb, úttörő képzési portfóliót kínálja, de emellett fontos, hogy fiatalos, lendületes környezetet és új közösségi élményt is nyújtson ez az intézmény az ide érkező hallgatóknak. Ehhez az élményhez kell a város is és nélkülözhetetlenek a kecskemétiek is. A Hírös Agórával való együttműködés a Street Food Street Art és Borsétányon megmutatta, hogy az egyetemi és a városi polgárság érti egymást és képes arra, hogy valódi egyetemvárossá formálja Kecskemétet. A szervezők és a Neumann János Egyetem a közönség nevében is köszönik minden közreműködő erőfeszítését, a helyszínre látogatók bizalmát és köszönik azon lakosok türelmét, akinek a Neumann Tribün esetlegesen kellemetlenséget okozott.

Sok zenerajongót vonzottak a programok

Fotó: Gyenes Kata

A Neumann Placc mostantól egy új mobil tere lesz Kecskemétnek. A Neumann 2023 Program keretében még több városi rendezvényen feltűnik majd ez a helyszín. Következő alkalommal a Jazzfőváros Kecskemét fesztiválon augusztus 3-6 között várja a jazz iránt rajongó közönséget és már a szervezők készülnek a Hírös Agóra által életre hívott ChillZone hétvégékre, sőt már az Adventi Neumann Placc hangulata is formálódik.