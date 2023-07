Fejlesztés 50 perce

Miyawaki mini erdőt hoztak létre Kunszentmiklóson

A városi erdők eme különös változatának a kitalálója és megalkotója Akira Miyawaki botanikus és ökológus, ahogy több hazai médiumban is nevezik, a japánok Bálint gazdája volt. A hazai nagyvárosban több helyen is vannak kezdeményezések, melyeket látva határoztam el, hogy városunkban is létrehozunk egy mini erdőt – mondta el hírportálunk érdeklődésére Vassné Kelemen Ágnes alpolgármester.

Gulyás Sándor Gulyás Sándor

A facsemeték meglepően gyorsan nőne ebben a növényi közösségben – tette hozzá Varsányi Lajos, az önkormányzat kertészeti csoportjának vezetője Fotó: Gulyás Sándor

A megvalósításra nem sokáig kellett várni, mivel a hely adott volt és facsemete is akadt bőven. Az önkormányzat munkatársai a régi óvoda épületének udvarán mintegy ötven négyzetméteres területen hatvan, a térségben őshonos fácskát ültettek el. – A módszer közvetlenül a természeti folyamatokból és a biológiai sokféleségből merít ihletet. Kicsiny területen 15-30 különböző fa- és cserjefajt ültetnek, nagy sűrűségben. Ezek a növényközösségek nagyon jól együttműködnek, tökéletesen alkalmazkodnak a helyi időjárási viszonyokhoz. A Miyawaki mini erdők gyorsan nőnek, sűrűbbek, az évek során önfenntartó növénytársulásokká érnek. A fák hatékony szerepet játszanak a levegő tisztításában. Elnyelik a zajt, vizet párologtatnak, esztétikai élményt nyújtanak, csökkentik a nyári hősziget hatásait a városi környezetben – vázolta a mini erdők jelentőségét és hasznosságát Varsányi Lajos, az önkormányzat kertészeti csoportjának vezetője. Az előzetes tervek szerint a kezdeményezésnek lesz folytatása, a jövő esztendőben több Miyawaki mini erdőt hoznak létre a városban. Akira Miyawaki japán botanikus és a növényökológia szakértője, szakterülete a magvak és a természetes erdők kutatása. Világszerte tevékenykedik a természetes növényzet helyreállításának szakembereként a leromlott területeken. Akira Miyawaki botanikusprofesszor a feltalálója a róla elnevezett erdőültetési módszernek. 2006-ban Kék Bolygó díjjal tüntették ki, ami az ökológia Nobel-díjának megfelelő.





