Fekete Szabolcs kanonok, c.apát, keceli plébános celebrálta az ünnepi szentmisét a Szűzanya ünnepén, Sarlós Boldogasszony tiszteletére. A hagyományok ápolása az emberi élet alapja, jelentette ki a plébános. A Máriás közösségek azzal, hogy ezt a hagyományt életben tartják, s azzal, hogy sokféleképpen, színekben, formákban, megjelenésben, öltözékben és díszítésben boldogságos Szűz Mária tiszteletének a gazdagságát tükrözik. Összefüggéseket teremtenek a település, a Mária tisztelet és a boldogságos Szűz Mária személye között.

– Aki Máriát hordozza, hordozza az embert, a boldogságos Szűzanyát és hordozza az ő szent fiát Jézus Krisztust is, aki valóságos Isten, de valóságos ember is. A Krisztust és Máriát hordozó ember már lélekben elkészülhet arra, lélekben fejlődhet addig, hogy a többi embert is legyen képes hordozni. Akinek a lelkében ott él és ragyog a Szűzanya tisztelet, azon keresztül az imádás Isten embernek, és a szentháromság egy Istennek, az az ember tud másképpen nézni embertársára. Arra akit lélekben, lehet hogy a segítségnyújtásban vagy a szeretetben, vagy a szolidaritásban hordozhat. A boldogságos Szűz Mária szobrainak hordozói az emberi szeretetet is hordozzák azokban a közösségekben amelyekből érkeztek. Ez a nagy ünnep az Istent hordozó, szerető és embert is szerető emberek ünnepe. A szeretet is az ünnep ezen a napon. Az a szeretet amellyel az ember az embert hordozni tudja – fogalmazott Fekete Szabolcs atya.

