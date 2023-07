A Katolikus Ifjúsági Világtalálkozóra való lelki feltöltődés mellett a jótékonysági biciklizéssel az a céljuk a fiataloknak, hogy a befolyt támogatásból két olyan rehabilitációs segédeszköz beszerzését segítsék, amelyek segítik a mozgásképtelen gyermekek ápolását és ellátását.

– Magyarország, Szlovákia, Ausztria, Németország és Liechtenstein után immár Svájcban tekerünk tovább – tájékoztatott Szép Levente, a csapat kecskeméti tagja. Hozzátette, hogy zarándoklatukat egyre többen ismerik meg, és a közösségi média segítségével követik is az útjukat.

Mindez azért fontos, mert minél többen értesülnek az útjukról, annál nagyobb az esélye annak, hogy többen segítenek. Ki-ki a saját lehetőségeihez mérten, akár egy gombóc fagyi árával, de egy nagyobb összeggel is hozzájárulhat a gyűjtésükhöz. A befolyt összegből a Bethesda Gyermekkórház rehabilitációs osztályán gyógyuló, járni nem tudó gyerekek ellátásához és fejlesztéséhez két fontos eszközt szereznének be: egy fürdetőágyat és egy speciális ülőmérleget. A két eszköz összesen 1,2 millió forintba kerül. Eddig 25 adományozónak köszönhetően 323 ezer forint érkezett be, melyért nagyon hálásak a fiatalok és bíznak abban, hogy sikerül a tervezett összeget összegyűjteni.

A biciklis zarándokok új honlapjára imaszándékokat is be lehet küldeni, melyekért útjuk során ők is imádkoznak: beteg édesanyákért, gyermekekért. Hiszen az elcsendesedés, a világtalálkozóra való lelki felkészülés a másik kiemelt céljuk.

A fiatalok útját bárki követheti, ugyanis a közösségi médiában mindennap megosztják aznapi élményeiket.

Adományokkal segíteni a ridetolisboa.hu honlapon és a Kerékpárral Lisszabonba WYD 2023 Facebook-oldalon keresztül lehet. Ugyanide várják az imaszándékokat is.