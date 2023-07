A Hírös Agórába szervezett Mentés Másként táborba 9–14 év közötti gyerekek vettek részt, ahol megismerkedhettek a mentésfajtákkal (mentés földön-vízen-levegőben), elsajátíthatták az egészségügyi alapismereteket, kipróbálhatták a különböző elsősegélynyújtó technikákat, miközben ezer élménnyel gazdagodtak. Bepillantást nyerhettek a kutató-mentésbe is, illetve a tábor utolsó, azaz július 28-i napján különleges kutyás programban vehettek részt.

A tábor vezetője, Riczu Norbert mentő szakápoló, elsősegély-oktató csaknem két évtizede dolgozik az Országos Mentőszolgálatnál. Tagja és egyben alelnöke a Hírös Rescue Teamnek, és részt vett többek között a februári törökországi földrengés túlélőinek felkutatásában. Tapasztalatait megosztva tanította a táborba érkező gyerekeket, akik közül sokan szeretnének is majd hasonló területen dolgozni.

Az utolsó foglalkozásra a Fejér megyei Önkéntes Kutató Alapítványból érkezett vendégelőadó. Kovacsik Milán nem egyedül érkezett, hiszen bundás segédje is az előadás része volt. A gyerekek körében hatalmas sikere volt a 12,5 százalékban belga juhász, de többségében németjuhász kutyának, aki nemcsak aranyos, de hatalmas segítség is a kutatómentések során. Az előadás alatt Kovacsik Milán kiemelte, hogy egy ember-kutya munkában elengedhetetlen, hogy a két fél ismerje és érezze egymás rezgéseit, hiszen a legapróbb jelek is számottevőek lehetnek. Hangsúlyozta, hogy egy ilyen típusú munka során fontos, hogy ne feledjük, hogy minden kutya más-más, éppen ezért más-más bánásmódot, kommunikációt igényelnek. A beszámolót követően a gyerekeknek is volt lehetőségük kérdezni, és persze a kutyázás sem maradhatott ki a sorból.