Nemrégiben alakult meg a Bács-Kiskun Vármegyei Marketing Klub, amelynek hétfői összejövetelén közéleti szereplők, turisztikai, marketing és kommunikációs szakemberek találkoztak és gondolkodtak közösen a vármegye kulturális és turisztikai értékeiről. Az összejövetelen Dr. Szegedi Andrea és Halassy Emőke irányítása mellett osztották meg véleményüket és javaslataikat a meghívott résztvevők.

– A vármegyei marketing klub egy nagyon előremutató kezdeményezés. A klub lénye, hogy a vármegyét vonzó hellyé és desztinációvá alakítsák. Bács-Kiskun vármegye már most is vonzó, most is jó itt lenni, de mi most azt szeretnénk megfogalmazni, hogy miért jó itt lenni, kinek jó itt lenni, miért jöjjenek ide akár a kirándulók, akár a turisták, akár a befektetők, akár a diákokok tanulni vagy maguk azok akik itt laknak, miért érezzék jól magukat – fogalmazott a bacskiskun.hu portálnak Dr. Szegedi Andrea mediátor.

Hozzátette: mindez egy nagyon hosszú munka, amíg ezt pontosan meg lehet fogalmazni, hiszen a vármegyének van egy jó stratégiája, amiben megfogalmazták, hogy jó itt lenni. A vármegye legfontosabb célcsoportja is adott, akik az itt élők, hiszen a vármegye őket szolgálja.