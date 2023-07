Az ÁGOTA Tábor az Állami Gondoskodásban Élő és Veszélyeztetett Fiatalok Támogatásáért Alapítvány és a Szeged-Csanádi Egyházmegye Szent Ágota Gyermekvédelmi Szolgáltatója által megrendezett egyetlen olyan nyári program, amely nem csupán élményt jelent, hanem terapeutikus jellege miatt gyógyítja a sok traumán átesett, családjukat vesztett fiatalok lelkét, valamint erősíti önbizalmukat.

– Idén az önkéntes segítőkkel együtt mintegy ezren vagyunk itt ÁGOTA Falván. Az ifjúsági, szabadidős, kulturális, képzési és lelkiségi központban az ország szinte minden megyéjéből érkeztek a 7-18 év közötti, lakásotthonokban, nevelőszülőknél élő gyermekek és fiatalok. A tábor gyógyító jellegét adja, hogy idén is három terapetikus jellegű programon vehetnek részt, a bizalom, a kiszolgáltatottsághoz való viszony és a jövőkép témakörben. A terápiás foglalkozásaink célja, hogy a gyermekek megerősödjenek, felvérteződjenek, figyelmen kívül hagyják, leépítsék a rájuk nehezedő előítéleteket, reményt kapjanak arra, hogy teljes jogú várományosai egy pozitív jövőnek, ugyanúgy, mint akik vér szerinti családban nőnek fel. Rendkívül büszke vagyok gyermekeinkre, mert nem csak önmagukért lépik át a saját korlátaikat, lendülnek túl saját nehézségeiken, hanem társaikért is képesek kiállni. Ebben, az általuk is tíz naposnak nevezett mennyországban egymás biztatóivá, megerősítőivé, mondhatni ajándékaivá válnak – fogalmazott Kothencz János, az ÁGOTA Közösség vezetője.

A gyermekvédelmi gondoskodásban nevelkedő fiatalokat a táborban biztonságos, szeretetteljes közeg veszi körül, ahol jól érezhetik magukat.

– Harmadik alkalommal veszek részt az ÁGOTA táborban, ami nagyon sokat adott nekem. Olyan érzésem van, mintha itt nőttem volna fel, jó a közösség és sok új barátra tettem szert idén is. A játék és a szórakozás mellett sokat tanulunk, például arról, hogyan bízzunk meg az emberekben, és hogy nyissunk mások felé – sorolta a tizennégy éves Bozó Kristóf, aki a Nógrád vármegyei Kállóról érkezett a táborba.