Kisszállás közelében az 55-ös főút forgalmát is terelőútra vezették az épülő új vasúti átjárónál, eddig már négy komolyabb baleset is történt, mert a sofőrök későn észlelték a kihelyezett terelőbójákat, és figyelmen kívül hagyták az aszfaltra festett jelzéseket, valamint az út mellé kihelyezett figyelemfelhívó táblákat is. Néhány hete egy viharban dőltek fel a terelőtáblák, információink szerint azóta ezeket megerősítették és forgalomterelő fényfüzéreket is felszereltek a jobb láthatóságért.

Lezárták a vasúti átjárót Balotaszálláson is a településre bevezető úton, ahol a főúttal párhuzamosan kiépített terelőútra irányították a közúti forgalmat. A tompai vasúti megállónál lévő vasúti átjárót is szétbontották, itt nincs kerülőút, egyelőre a felszedett sínek helyén lehet áthajtani.

Kelebián a falu központjában is lezárta a Bajcsy-Zsilinszky utcai vasúti átkelőt a vasút építésért felelős V-Híd Zrt. Az átjáró előreláthatóan szeptember 17-ig zárva lesz, addig az István király szobor mellett kialakított ideiglenes átjárót lehet igénybe venni. Gyalogosok és kerékpárosok az ideiglenes út melletti szalagozott makadám utat használhatják.

Kiskunhalason, az Átlós úti új vasúti átjáró megépült, átadták a közúti forgalomnak, azonban a vasútépítési munkálatok miatt várható időszakos forgalomkorlátozás. Időközben elkezdődött a város északi oldalán a Bajza és a Kéve utcai kereszteződésnél lévő vasúti átjáró építése, amit előreláthatólag szeptember közepéig zártak le a közúti forgalom elől. Az átjáró területére csak az építkezésben résztvevő munkagépek hajthatnak be. Kerülni az 53-as főúton, illetve a Kéve utcán a vasúti felüljáró felé lehet.