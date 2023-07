Ponthatárváró-esemény 48 perce

Kiderültek a felvételi ponthatárok: örömkönnyek és ünneplés a kecskeméti Deák téren – galériával, videóval

A 2023-ban felvételiző hallgatók szerdán már alig várták, hogy este nyolcat üssön az óra, amikor is kiderült, hogy kit, milyen egyetemre vettek fel. Kecskemét központjában is közös ponthatárváró-eseményre várták a fiatalok. A Hírös Agóra előtti Deák téren az eredmények kihirdetése előtt és után is programokkal kedveskedtek a leendő hallgatóknak.

Orosz Fanni Flóra Orosz Fanni Flóra

Volt, aki családjával, barátaival érkezett az eseményre, és együtt élték át ezt a néhány meghatározó pillanatot Fotó: Bús Csaba

A várakozás alatt fánk-pikniken és fröccsteraszon fogyaszthattak a résztvevők, a teret pedig DJ Kincses Szabi töltötte meg zenével a Neumann Placcon, amivel korábban a Street Food, Street Art és Borsétány fesztiválon is helyett kapott. Ezt követően köszöntő beszédet mondott Dr. Palkovics András, a Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Karának dékánja, aki kiemelte, hogy a kecskeméti egyetemen végzett hallgatók csaknem hetven százaléka már rendelkezik munkaszerződéssel, amikor a kezükbe kapják a diplomájukat. Továbbá hangsúlyozta, hogy az agrárterületen végzett hallgatóknak a legmagasabb a kezdő fizetése az országban. A fiatalok babzsákokon, sörpadokon ülve várták az eredményeket, de olyanok is voltak, akik az izgalom miatt inkább állva figyelték a kivetítőn, ahogy folyamatosan megjelentek a ponthatárok. Volt, aki családjával, barátaival érkezett az eseményre, és együtt élték át ezt a néhány meghatározó pillanatot.

Örömkönnyek és ünneplés a kecskeméti Deák téren Fotók: Bús Csaba

Ami a ponthatárokat illeti, a Neumann János Egyetem esetében a Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar mezőgazdasági szakán kellett a legmagasabb értéket elérni, hiszen 428 pontra volt szükség a bekerüléshez. Második helyen ismét a mezőgazdasági szak szerepel, annyi különbséggel, hogy a levelező képzésre már jelentősen kevesebb, összesen 258 pont is elég volt a felvételhez. Tegnap a friss egyetemisták mellett a mesterképzésre jelentkező hallgatók is megtudhatták az eredményeket: legalább 83 pontot kellett például szerezni a Gazdaságtudományi Kar Master of Business Administration (MBA) szakára, a Műszaki és Informatikai Kar gépészmérnöki szakára pedig 84-et. A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is. Mutatjuk a Neumann János Egyetem 2023-as felvételi ponthatárait A táblázatokban a következő karok szerepelnek: Neumann János Egyetem Gazdaságtudományi Kar Neumann János Egyetem GAMF Műszaki és Informatikai Kar Neumann János Egyetem Kertészeti és Vidékfejlesztési Kar Képzési szint szerint megkülönböztethető alapképzés (A), osztatlan mesterképzés (O), mesterképzés (M) és felsőoktatási szakképzés (F). Munkarendek alapján lehet nappali (N), esti (E), levelező (L). A finanszírozási mód pedig két csoportra osztható: állami ösztöndíjas (A) és önköltséges (K).

