Mint ismert, az elmúlt hónapban felröppent a hír, hogy gond lehet a víz minőségével a Vadkerti-tónál. Ezt már egy májusi vizsgálat megcáfolta. Ezt a dokumentumot a Synlab Budapest Diagnosztikai Központ Környezetanalitikai Laboratórium Víz- és Élelmiszervizsgáló Laboratóriuma jegyzi. Az ellenőrök leírták: az Escherichia coli szám 100 milliliterben kevesebb mint 15, az Enterococcus szám 100 milliliterben 30-as számot mutatott. Hogy mit is jelentenek az értékek? Ennek jártunk utána. A Bács-Kiskun Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Főosztályának egy tavalyi leveléből, melyet a soltvadkerti polgármesternek címeztek kiderül: ha az Escherichia coli szám 100 milliliter vízben nem haladja meg az 1500/100 milliliter értéket, és az Enterococcus szám az 500/ 100 millilitert, akkor a víz fürdőzésre alkalmas. Azaz a víz fürdőzésre alkalmas, a minősége megfelelő volt több mint egy hónapja is.

Ahogy azonban szokott lenni, a rossz hír az gyorsabban körbe jár a világon, mint a jó hír. A Vadkerti-tó vízminőségét, a tópart és a strand tisztaságát felügyelő helyi Vadkert Komszolg Kft. azonban a múlt héten, azaz június 26-án is elvégeztetett egy vizsgálatot. A kiskunhalasi Vízépszolg-94 Kft. laboratóriuma szinte ugyanolyan értékeket mutatott ki, mint amilyenek májusban voltak tapasztalhatóak. Azaz a tó vize továbbra is nagyon jó minőségű. Azaz, nyugodtan látogathatják a kisgyermekes családok is a Kiskunság gyöngyszemét, a Vadkerti-tó strandját.