A VISZ már a 80-as évek elején elkezdte a gyermekevangelizációs munkát hazánkban, azóta is változatlan a céljuk: küldetésüknek érzik többek között a magyar keresztyén egyházak és gyülekezetek támogatását a gyermekmissziói munka építésében. Egyébként a VISZ világszerte több mint 200 országban jelen van.

Kecskeméten hét éve képviselteti magát a szövetség. Több felekezettel dolgoznak együtt, vagyis az ökumené fontos számukra. Az idei játszótereken megvalósuló programot 6 felekezettel közösen végzik, melyre az ország több pontjáról is érkeztek olyan fiatalok, akik segítik ezt a munkát. Jöttek például Miskolcról, Tatáról és Győrből is.

Fotó: Lizik-Varga Katalin

A Magyar népmesés játszótéren is megtartották ezen a héten az 5 Napos Klubot, itt a hét folyamán az időjárástól függően kapcsolódtak be a gyerekek a közös játszásba, éneklésbe. Érdeklődéssel figyelték a szüleikkel együtt az elhangzó bibliai történeteket. Olyan is volt, hogy egy születésnapot ünneplő gyermek csapat csatlakozott az eseményhez – tájékoztatott Barta András, a program egyik szervezője, a Kecskeméti Református Egyházközség Széchenyivárosi Közösségének a tagja, végzett református misszionárius, aki 17 évig Kárpátalján vezette feleségével közös missziói szolgálatát.

András elmondta, hogy fontosnak tartja azt, hogy a gyermekek megismerjék Istent, és úgy véli, az ő élérésükhöz a legjobb hely a játszótér. Ha várunk, a mai gyermekek nagy része később már nem lesz kíváncsi az örömüzenetre – hangsúlyozta. Mint mondta, most kell a gyermekeknek hallaniuk, hogyan kerülhetnek kapcsolatba Istennel, ehhez pedig a programjuk jó megoldásokat kínál: játékosan a bibliai történeteken keresztül, énekek által szólnak a legkisebbekhez.