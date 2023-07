Az együttműködési megállapodás aláírásakor Dux László, a Gál Ferenc Egyetem rektora elmondta, hogy két területen is együttműködik az egyetem a Bács-Kiskun Vármegyei Oktatókórházzal. Egyrészt államilag előírt kreditszerző képzéseket biztosít, illetve ezen kívül általánosabb szakmai műveltséget biztosító továbbképzési lehetőséget. A Kecskeméti Szakképzési Centrum tanulói pedig az egyetem képzését elvégezve többletpontokhoz juthatnak a Gál Ferenc Egyetemre való felvételihez. A rektor kiemelte: Bács-Kiskunban is szeretnék közelebb vinni az emberekhez a képzési lehetőséget, ami az értelmiség helybentartását is elősegítheti.

Dr. Vincze Gábor, az egyetem Egészség- és Szociális Tudományi Kar dékánja elmondta, hogy egyrészt az egészségügyi kártya megújítása érdekében kötelező szakmacsoportos továbbképzéseken vehetnek részt a kórház dolgozói. A több évtizede működő intézmény ilyen fejlesztést idén is számos témakörben tartott, ebben az esztendőben mintegy 600 fő részvételével. A képzésekben a megyénkben dolgozó diplomás egészségügyi szakdolgozók is kreditet szerezhetnek. A másik terület a szakképzéssel kapcsolatos. A felsőfokú intézmény és a technikum által közösen kidolgozott technikusi szakmai képzés elvégzése után pluszkreditpontot kapnak a Gál Ferenc Egyetemre felvételizők. Ez utóbbi célja, hogy a technikusi képzés egyben életpályát kínáljon azzal, hogy megadja a felsőfokú továbbtanulás lehetőségét.

Dr. Gondos Miklós főigazgató üdvözölte az együttműködés lehetőségét, melynek keretében nemcsak a kötelező tanfolyamokat vehetik igénybe a szakemberek, hanem olyan képzéseken is részt vehetnek, melyekre eddig nem volt lehetőségük, és főként: felkelti az érdeklődésüket, részvételre ösztönöz, és a tanultakat beépíthetik mindennapi munkájukba.