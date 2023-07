Farkas Ferencné két esztendős fejőskecskéit, Szarvit és Barnit hozta el Csólyospálosról. Mint gazdájuk mesélte, náluk minden kecske kapott nevet, így az új gazdára váró szánentáli és núbiai kecskéik is. A kecskét tartását nemrégiben kezdték, mert gyermekeik révén egyre nagyobb volt a tejfogyasztás a családban, amely lassan önellátásra kezdett berendezkedni. Olcsóbb is, jobb is mint a bolti és már sajtot is készítenek a tejből. A kecskeállományuk most tizenhat darabból áll, ami évente kétszer is gyarapodik. A gidákra viszont van kereslet, még Romániából is érdeklődnek irántuk. Szarvi és Barni láthatóan élvezte az alkalmi népszerűséget, de azt nem tudni róluk, hogy végül bevételt jelentettek-e családi kasszának.