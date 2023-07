A táborba a zsidó közösséghez tartozás szempontjából elkötelezett vagy nyitott gyerekeket, felnőtteket, családokat vártak a szervezők, ahol sok-sok programmal igyekeztek elfoglalni a résztvevőket, érdekessé és hasznossá varázsolva az időtöltést. A tábort életre hívó fő gondolat éppen azért született, hogy legyen egy hely, ahol önállóan a gyermekek, vagy családok tartalmasan együtt tölthetnek feledhetetlen napokat, intenzíven megélhessék zsidóságukat; informális oktatás keretén belül, szakképzett madrichok segítségével.

– A zsidóságról, a zsidó hagyományokról, a zsidó kultúráról, a zsinagóga használatáról, a kóserkonyháról is tanulhattak a táborban résztvevő gyerekek, a közös imák, közösségi játékok mellett jutott idő az ismerkedésre is, hiszen sokan visszatérők a tábor résztvevői közül, de minden évben vannak új vendégek is – mondta el baon.hu-nak Ritter Nándorné, a Kiskunhalasi Zsidó Hitközség elnöke.