A KVÜ a feladatvégzésével kapcsolatos összes területen új gépállományt szerez be – mondta Boros Gábor, a KVÜ ügyvezetője. Így a zöldfelület-fenntartás eszközei gyarapodnak, lecserélődnek.

Mint Boros Gábor fogalmazott, a városlakók elvárása, érdeklődése, igénye egyre jobban növekszik a szépen gondozott zöldfelületek, parkok iránt. A klimatikus viszonyok változásának kihívásai pedig naprakészebb, korszerűbb, ökológiai szemléletű gazdálkodást, szakértelmet és eszközparkot kíván meg a városüzemeltetéstől.

A Városi Zöld Eszköz Kft. által előkészített közbeszerzési eljárás keretében 22 új eszközt szereznek be 860 millió forint értékben. Az eszközök várhatóan az idei év végéig beérkeznek a KVÜ telephelyére.

A város közterületein található mintegy 60 ezer fa ápolási, kivágási feladatainak ellátását egy 21 és egy 27 méteres munkamagasságú IVECO emelőkosaras jármű segíti majd. Az előbbi gép már megérkezett a KVÜ telephelyére és munkába állt, a másik gép év végéig érkezik meg.

Boros Gábor elmondta, hogy a fű- és gyepfelület-fenntartást jelenleg négy fűnyíró traktorral végzik, mintegy kétmillió négyzetméteren, kapacitáshiányos időszakokban alvállalkozó bevonásával. Jövő évtől azonban öt nagyteljesítményű John Deere-fűnyíró traktorral bővül az állomány, és némely régi géptől meg kell válni. További fejlesztés, hogy a beszerzett Mercedes jármű utak, kerékpárutak gyommentesítét teszi lehetővé.

Az ügyvezető elmondta: az idei évtől mintegy hatezer facsemete és 26 ezer egynyári virág öntözését kell megoldania a KVÜ-nek. A jövő szezontól egy DAF teherautóhoz való locsoló és kétkaros konténerszállító felépítménnyel növekszik a kapacitás a facsemeték öntözése, hőségriadó esetén a kijelölt utak portalanítása terén.

Forrás: KVÜ

Régi, elavult eszköz cseréje válik lehetővé a Multicar beszerzésével. Boros Gábor elmondta, hogy a 2,7 köbméter öntözőtartállyal ellátott jármű használható köztisztasági és zöldfelület-kezelési célokra is, a rászerelhető sószóró adapter segítségével pedig téli időszakban síkosságmentesítési feladatokat végezhetnek vele. A Multicar a napokban megérkezett a KVÜ telephelyére és hamarosan munkába áll. A hatékonyabb öntözés érdekében tavaly már beszereztek egy ugyanilyen autót és egy nyolc köbméteres tartállyal ellátott teherautót is.

Régi eszközt vált ki egy kétkaros konténerszállító felépítménnyel ellátott teherautó, ami a zöldhulladék-szállításnál és az útkarbantartásnál használható. A cég munkatársai szállítására beszerzett még egy platós járművet és egy kisbuszt is.

Fejlesztik a köztisztasági eszközparkot is. Boros Gábor emlékeztetett, hogy hetente több mint 300 ezer négyzetméteren végez gépi seprést a KVÜ a feladattervében megjelölt útvonalakon. A tavaly beszerzett seprőgépek két újabb eszközzel egészülnek ki ősszel, melyek a burkolt utak és járdák portalanítására használatosak.

Boros Gábor elmondta, hogy évente nagyjából 1100 köbméter illegális hulladékot és további 10 ezer köbméter elszórt hulladékkal kevert zöldhulladékot szállít a KVÜ a szeméttelepre. A tetemes mennyiségű hulladékot elavult járművekkel kényszerült elszállítani a városüzemeltetés, de ezeket két Renault billenőplatós teherautó váltja majd. Ezen felül egy Mercedes kisbusz speciális tisztítási feladatokat lát el, például madárürülék eltávolítására is alkalmas, és 2024-től új járművel végzik az utcai hulladékgyűjtők ürítését.

Az útkarbantartáshoz használt új eszközök beszerzésére a tervek szerint 760 millió forintot fordít a KVÜ. Boros Gábor elmondta, hogy a közbeszerzés kiírása megtörtént, várhatóan a gépek 2024 év végéig érkeznek meg a városüzemeltetéshez.

Az ügyvezető emlékeztetett, hogy Kecskemét hobbikertes területei az utóbbi évek alatt a csok és a kedvező telekárak hatására lakóövezetté alakultak, a változást képtelenség infrastruktúrával lekövetni. A felépült új házakat javarészt földutak kötik össze. Kecskeméten egyébként – jelenleg három géplánccal – összesen 1000 kilométer hosszúságú földútrendszer karbantartását végzi a KVÜ, ami országos szinten is egyedülálló, hatalmas feladat. Ezért a földútkarbantartás eszközállományának korszerűsítése és bővítése elengedhetetlen. Itt kapacutásbővítés is történik, ráadásul egy új technológiát vezetnek be a mechanikailag stabilizált utak karbantartására. Ehhez egy teljesen új géplánc beszerzése zajlik most. A KVÜ a szakterülethez egyebek mellett két vontatott gréder felépítményt, két 230 lóerős traktort, egy hat tonnás és egy 12 tonnás gumikerekes forgó-kotrógépet, négy háromtengelyes billencses teherautót, két kotró-rakodógépet, egy remixelő és egy vibrációs talajtömörítő gépet vásárol.

Boros Gábor kifejtette, hogy az utak intenzív használata miatt a felfestett útburkolati jelek kopási ideje lerövidült. A technológia fejlesztése a hatékonyabb feladatvégzés és az alvállalkozói munka kiváltása miatt is indokolt, ezért egy 3,5 tonnás dobozos ügyeleti teherautót, egy hosszú, egyenes vonalak, sávok felfestésére alkalmas önjáró festőgépet, és egy 3,5 tonnás fix platós csapatszállító kisteherautót is beszerez a KVÜ.