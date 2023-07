A víz elengedhetetlen az életben maradáshoz mint az embernek, mint az állatoknak. A különbség viszont az, hogy az ember könnyedén tudja magát hűsíteni, az állatvilág tagjainak viszont egyre nehezebb feladata van, sőt segítség nélkül talán már alig tudnának boldogulni a nagy hőségben.

Télen sokak számára egyértelmű, hogy élelemmel, langyos vizes itatóval segítik a madarakat, de tavasszal, ahogy beköszönt a jó idő, sokan felhagynak a szokásukkal, pedig nyáron csaknem annyira fontos a hűsítés és a hidratálás, mint a hidegebb időszakban a táplálékpótlás. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület segítségével összegyűjtöttük, hogy mikre kell figyelni, ha itatni szeretnénk.

A vadvilágban egyre nehezebb vízhez jutni, hiszen az aszályos időszakban szinte teljesen megszűnnek a természetes pocsolyák, a településeken pedig egyre nagyobb területet építenek be és a földes területet a betonerdő váltja fel, ami fokozza a vízhiányt. Ezért is fontos, hogy a saját házunk kertjében, vagy lakásunk erkélyén is segítsük a sünöket, gyíkokat, madarakat néhány egyszerű és filléres gesztussal. Helyezzünk ki itatókat, ami lehet akár kisebb tál vagy éppen virágcserép-alátét, hiszen azok még fürdőzésre is alkalmasak a kisebb testű állatoknak. Ellenben arra is van szabály, hogy miből nem szabad itatni. − Minden olyan nyitott eszköz: hordók, esővízgyűjtők, az udvaron hagyott vödör, nyitott emésztő − sőt nem megfelelő kialakítás esetén még a kerti tó is −, melynek meredek, csúszós oldalfala van és 10 centiméternél mélyebb, potenciális madárcsapdaként működik − hívta fel a figyelmet az MME.

Az itatókat olyan helyre tegyük, ahol, ha kell, szemmel tudjuk tartani.

Egyrészt gyönyörködhetünk a hűsölő madarakban, másrészt könnyen észrevesszük, ha ideje vizet cserélni és végül, könnyebben elzavarhatjuk a hívatlan vendégeket vagyis a kistestű ragadozókat.

Ideális, ha az itatókat nem a földre, hanem magasabb helyre tesszük ki; nagyjából 1,5 méteres magasságban már megfelelő lehet, hogy a madarak biztonságban érezzék magukat. A legjobb megoldás, ha egy nem túl magas fa lombjához rakjuk a vízforrást, hiszen a magasság mellett a lombkorona árnyékot is nyújt.

Figyeljünk arra, hogy lehetőségeinkhez mérten gyakran cseréljük az itatók vizét, hogy mindig friss és megfelelő hőmérsékletű legyen a kisállatoknak, illetve hetente érdemes az itatóedényt is eltakarítani a szennyeződésektől. A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület is kiemelte a karbantartás fontosságát: „A naponkénti vízcsere azt is megakadályozza, hogy a szúnyogok belepetézzenek az itató vizébe.”

A legfontosabb pedig az, hogyha egyszer elkezdtük a madarak és egyéb állatok itatását, akkor ne hagyjuk abba, hiszen a vendégeink visszatérnek és számítanak erre az apró, de mégis hatalmas segítségre.