– Ameddig élek jövök – jelentette ki mosolyogva a bejáratnál az őt üdvözlőknek, akik közül sokakat felismert még így a hosszú évek távlatából is. Jutott mindenkinek egy-egy kedves szó, egy ölelés, majd gyertyát gyújtva néma felállással emlékeztek azokra, akik már nem lehetnek részesei találkozónak.

A rendhagyó „osztályfőnöki órán ”Ilonka néni bejelentette, hogy mindenkit tegezni fog az óra idején, de utána visszatér a magázódáshoz, „mert én megszoktam azt, hogy mi jár a gyereknek és mi jár a felnőttnek.”

– A gyereknek jár a fegyelem, az oktatás, a felnőtteknek pedig jár a tisztelet, a megbecsülés, ha megérdemlik. Én tudom, hogy itt valamennyien, akik itt vannak és az én tanítványaim voltak, vagy a gárgyáni iskolába jártak és a kollégáimnak a tanítványai voltak, azok mind tisztességes és becsületes emberek lettek. Nekünk abban a tanyai iskolában az volt a célunk, hogy tisztességre, becsületre, szeretetre tanítsunk benneteket. Úgy gondolom, hogy ezt meg is tanultátok sokan, mert megadjátok mai is ezt a tiszteletet, a szeretetet és megbecsülést a szüleiteknek, a hozzátartozóitoknak és a barátaitoknak, osztálytársaitoknak. Mindenkivel mindig szeretettel bántunk és ha valaha, valakit én mint tanító megbántottam, akkor attól bocsánatot kérek. Egész életemben mindig azt akartam, hogy jó és tisztességes emberek legyetek, akikre mindig szeretettel és tiszetelettel néznek föl a körülöttük lévő emberek és példát is vesznek róluk. Azt szeretném, hogy mindannyian éljétek meg azt a kort, amit én megéltem, csak egy kicsit jobb egészségben – fogalmazott a tanító néni, aki arra kérte egykori tanítványait, hogy dalolják el együtt a „Szeressük egymást gyerekek” kezdetű régi slágert, aminek éneklése során néhány könnycseppet is elmorzsoltak az arcukon az öregdiákok.