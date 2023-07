Már sorakozik néhány zsák a vármegyeháza polcain, de továbbra is jó szívvel biztatják a településeket, hogy legyenek részesei a közösségi összefogásnak, mely szép hagyománnyá érett az évek alatt. A megyei összetartozás jelképéül a Bács-Kiskun Vármegyei Önkormányzat szervezésében 2019-ben készült el a vármegye első kenyere. A vármegye települései búza felajánlásukkal támogatják a kenyér megsütését. 2023-ban is a térség együttműködésével készül el a megye kenyere. Hamarosan arról is beszámolunk, hogy hol őrlik a búzát, hol sütik és áldják meg a megye kenyerét.