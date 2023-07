Pontosan két évtizede annak, hogy a tiszakécskei Városi Könyvtár meghirdette első homokvár építő versenyét. Kezdetben csak várat építettek a vállalkozó szellemű családok, baráti társaságok, de később már szélesebb lett a skála és megjelentek a szobrok is. Így az utána következő évben már úgy hirdették meg, hogy a két műfaj közül lehetett választani. A húsz év alatt természetesen nem csak a helyeik, és környékben élők próbálták ki magukat, hanem az ország különböző részéről érkezők is. Ezúttal is voltak Budapestről, Ceglédről, Csemőről, Szolnokról, Besenyszögről, de még Mosonmagyaróvárról is. Persze a szervezők tudják azt, hogy ilyenkor nyáron sokan nyaralnak a Tisza partján, akik bekapcsolódnak a versenybe, ezért is van mindig júliusban a verseny.

Ezúttal is egy óra állt a csapatok rendelkezésére, hogy megmutassák ügyességüket és kreativitásukat. Voltak, akik családi kötelékben alkottak, míg mások barátokkal együtt. Az építéshez szükséges szerszámokról, eszközökről, díszekről természetesen mindenkinek magának kellett gondoskodni. Volt olyan csapat, aki deszkát használt zsaluanyagnak, hogy egyenes legyen a vára. Ötletekből nem volt hiány, mert akadtak olyan csapatok, akik teknősbékát, cápát, de még olyan is, akik sellőt formáztak meg. Így aztán a zsűrinek nem volt könnyű dolga, hogy a húsz alkotásból kiválassza a legjobbakat. Ajándékot azonban mindenki kapott, csak az első három helyezettek kicsit nagyobb értékűt, mint a többiek.

Homokszobrok kategóriájában megosztott első helyen végzett a tiszakécskei Barátnők és a csemői Tapsi Hapsi csapat. Második lett a budapesti Tóth család, harmadik pedig a szolnoki Krisztián és Évi. Homokvár kategóriában sem tudta eldönteni a zsűri, hogy kinek az alkotása a legszebb, így megosztva kapta az első díjat a ceglédi Plangár család és a besenyszögi Rettenthetetlen kalózok csapata. Második helyen végzett a budapesti Szilágyi család, és a helyi Némó nyomában csapat. A harmadik helyen is megosztott eredmény született, még pedig a tiszakécskei Cicasszik Park és a budapesti Szűcs Mira között.