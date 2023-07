A gyermekek zöme Szalkszentmártonból érkezett, de jöttek Kiskunlacházáról, Dunavecséről, sőt Dunaújvárosból is. A táborlakókat sokféle program várta, délelőtti, délutáni és esti evangelizáció mellett, a gyerekek a kézműves mesterségek rejtelmeibe is belekóstolhattak. A programok között szerepelt egy kecskeméti fürdőzés, illetve egy kerekegyházi kalandpark is.