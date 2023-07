Az ünnepi köszöntője során Á. Fúrús János polgármester kiemelte, hogy idei évben a rendezvények megtartására nem különítettek el egy forintot sem a az önkormányzat költségvetésében. A falu vezetője hangsúlyozta: a közösség összetartozását és erejét az is bizonyítja, hogy mindezek ellenére, egyetlen program sem maradt el, mert felajánlások révén eddig sikerült mindet megtartaniuk. – Csólyospálos egy rendezett, nagyon hangulatos település, aminek lelke van. Erős itt a közösségi élet és amíg közösségi élet van, addig nincs baj – fogalmazott beszédében Mák Kornél, a vármegyei önkormányzat alelnöke. Az ünnepségen adták át a „Csólyospálos Községért” elismerést, amit Csányi Mihály vehetett át. A település korábbi polgármesterét 86 százalékos támogatással választották meg 1990-ben és 2006-ig ő irányította Csólyospálost.

A sütő- és főzőversenyek eredményeit is kihirdettek. A lányok-asszonyok kitettek magukért, hiszen 24-24 nevezés érkezett a pogácsa-, illetve a sütemények versenyére. A győztes mindkét mezőnyben Marótiné Ildikó lett, aki legfinomabb pogácsát sütötte és citromos-bodzás süteménye is lenyűgözte a zsűrit. A birkapörkölt főzésében Maróti Ferenc lett az első, aki 2003-ban, az első alkalommal megtartott fesztivál főzőversenyét is nyerte.

A cikkben szereplő videó megtalálható a Baon.hu Youtube-csatornáján is.