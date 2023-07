A Szakképzési Centrum Kandó Kálmán Technikumában tanító Dobák Dénes is aktív részese volt az érettségiztetésnek, a bizottság tagja volt. A tapasztalatairól kérdeztük.

– A most érettségizőket a 9. évfolyam utolsó hónapjaiban érte el a covid járvány, 2020 tavaszán. A történelem oktatására is rányomta bélyegét a bezártság, az online oktatás hátrányai, a motiválatlanság. Ezek fiatalok a 10. évfolyamos anyagot szinte végig online órákon sajátíthatták el, a feladatokat a Classroom rendszerében kapták meg, készítették el. Szóbeli feleletekre nagyon kevés lehetőségük volt. A 11. évfolyamot már személyes jelenlét mellett járhatták, de egy-egy lokális megbetegedésnél a be nem oltott diákoknak időnként karanténba kellett vonulniuk. Ráadásul a 11. évfolyam elején legalább két hónapot az ismétlésre kellett szánni, hogy senkinek ne legyen lemaradása. A 12. évfolyamot végezték csak el normál körülmények között, eltekintve az energiatakarékossági intézkedések okozta újabb nehézségektől, de végig érezhető volt rajtuk, hogy az előző tanévekben elmaradt a tanulási szocializáció stabil kialakulása és továbbra is hiányzott egyeseknél a kellő motiváció. Ennek ellenére az érettségi jegyeik nem lettek rosszabbak a korábbi éveknél, ugyanakkor az látszott, érződött a szóbeli feleletek gyakorlásának hiánya miatt, hogy a fellépésük, az előadó készségük gyengébb – összegezte tapasztalatait Dobák Dénes, aki végül egy új fajta történelem versenyről is beszámolt, mely kiváló kandós győzelemmel zárult.

– Tavaly nyáron részt vettem az Országgyűlés Múzeum továbbképzésén, ahol először meséltek az Együtt Határok Nélkül című vetélkedőről.

Ez egy teljesen új kezdeményezés volt a részükről, nem a megszokott tárgyi tudást helyezték előtérbe, sokkal inkább a kreativitást, a videókészítést, a csapatmunkát, a közös együtt gondolkodást, a neten való információszerzést – jegyezte meg.

Az Országgyűlés Hivatala és a Rákóczi Szövetség új, Kárpát-medencei középiskolásoknak szóló vetélkedőjén ügyességi és ismeretszerző feladatokat kellett megoldaniuk a csapatoknak, így nem volt kijelölt irodalom a felkészüléshez. A hazai és határon túli – felvidéki, erdélyi, kárpátaljai – csapatoknak előzetesen videót kellett készíteniük magukról, az iskoláról, és a városukról. Az ezekben szereplő történelmi tények, kulturális értékek adták a versenyfeladatok alapját. A kecskeméti csapat videójában szereplő Magyar Fotográfiai Múzeum is szerepet kapott az egyik feladat során.

Forrás: Beküldött fotó

– A legjobbak kerültek a döntőbe, összesen 22 csapat. A versenyt a Parlamentben, illetve annak környékén, a Kossuth téren rendezték meg a tanév vége előtt néhány nappal. Az egyes feladatokat a csapatok párokba sorsolva oldották meg. Különösen nagy élmény volt számukra, hogy a Parlamentben történt mindez, mégpedig a Nemzeti Összetartozás Napjának egyik előkészítő eseményén. A Kandó iskolát Zsombok Melinda (11.E), Bonyhádi Viktor (11.G) és Kocsák Krisztián (11.G) képviselte, kiváló eredménnyel, hiszen megnyerték az Együtt Határok Nélkül című vetélkedőt. Valamennyi résztvevő értékes díjakban részesült. Csapatunk pedig meghívást kapott a Rákóczi Szövetség nyári Sátoraljaújhelyen megrendezendő középiskolás táborába, ahol határon túli magyar diákokkal mélyíthetik el barátságukat. A fiatalok már korábban is versenyeztek együtt, a Rákóczi Szövetség egy másik versenyén, a Határtalanul középiskolai vetélkedőn Ők maguk jelezték, hogy indulnának az Együtt Határok Nélkül versenyen, nem is nekem kellett ösztönöznöm őket – tette hozzá Dobák Dénes, aki további érdekességeket is elárult.

– Ma már nem annyira motiváltak a tanulók egy-egy tantárgyi verseny kapcsán, a komolyabb lexikális tudást igénylő és sok felkészülési időt felemésztő megmérettetések már nem annyira vonzóak, mint korábban. Az olyan új típusú vetélkedők, mint ez az Együtt Határok Nélkül is volt, azonban még felkeltik az érdeklődésüket. Én tanárként mindenfajta versenyen való indulást támogatok, és segítem tanítványaim felkészülését, hiszen minden fajta verseny csak plusz tudást ad számukra.