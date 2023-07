A település helytörténeti kutatója, korábbi újságíró és művelődési ház igazgató az elmúlt hónapokban dolgozott a kiadványokon, amelyeket most mindazok, akik részt vesznek a bemutatón térítésmentesen megkaphatnak. A kiadványok között szerepel a város szülöttjének, a költő Mátyási Józsefnek az emlékkönyve.

A korábban megjelent Izsák Város Története második részét is hazavihetik az érdeklődők, illetve egy olyan Izsáki Képes Kalendáriumot is, amelyben 40 helyi polgárnak az írásai, receptjei is szerepelnek. A köteteteket Lezsák Sándor, a Magyar Országgyűlés alelnöke méltatja. Az est során történik meg annak a fotó- és rajzpályázat díjainak a kiosztása is, amelyet Izsák várossá avatásának a 25. évfordulójára írtak ki.