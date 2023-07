Átütő örömmel és elérzékenyülve fogadta a Brunszvik Teréz-díjat Csúri Ferencné, aki nagyon visszafogottan és szerényen értékelte saját pályafutását. Elmondta, nagyon szép éveket töltött a jászszentlászlói óvodában, ami az első és egyetlen munkahelye volt. Szerencsésnek tartja magát, mert azt csinálhatta, amit igazán szeretett. Mint mondta, az óvoda volt a második otthona. A gyerekek között minden problémájáról megfeledkezett, nagyon sok szeretetet kapott tőlük.

Csúri Ferencné Marika 1975-ben, a gimnáziumi érettségi után, képesítés nélküli óvónőként kezdett dolgozni a jászszentlászlói óvodában. Már az első pillanatokban tudta, érezte, hogy erre született, ez lesz az hivatása, ezért is képezte magát folyamatosan. Több diplomával a zsebében, ma is azt vallja, hogy lehet ezt tanulni, de ha nem jön szívből, akkor nem ér semmit az egész. Ha újra kezdhetné, ma is ezt a pályát választaná.

Ösztönösen jött a tanítás

Felidézte, gyerekként nagyon sokat volt egyedül. Tanyán nőtt fel, testvérek nélkül és amíg a szülei dolgoztak, mindig építkezett és tanított. Mivel akkor még óvodáról nem hallott, játékból iskolát épített és már akkor is nevelte a babákat és a játékmackókat. Nem volt előttem minta, de valahogy ösztönösen, belülről jött a tanítás – tette hozzá az óvodavezető.

Elmesélte azt is, hogy pályája kezdetén egy nagyon kedves vezetőóvónő, Bácsalmási Ferencné fogadta, aki jelenleg 96 éves és a mai napig tartják a kapcsolatot. Bár nem sokáig dolgoztak együtt, de az alatt a pár hónap alatt nagyon sokat tanult tőle, tanácsai végig kísérték a pályáján.

Ki akarta próbálni magát óvodavezetőként

Marika 18 évig dolgozott csoportban, majd 1993 érezte úgy, hogy elérkezett az ideje annak, hogy kipróbálja magát óvodavezetőként. Megérzése ekkor sem hagyta cserben, mert harminc éven át sikerrel irányította az intézményt. Vezetése alatt szakmailag és infrastrukturálisan is rengeteget fejlődött az óvoda.

Csúri Ferencné, a félegyházi Néphagyományőrző Szent László Óvoda és Bölcsőde vezetője a Brunszvik Teréz-díjjal

Fotó: Vajda Piroska

Amikor 1993-ban átvette az óvoda vezetését nem volt könnyű helyzetben, épp akkor jelent meg az új oktatási törvény, amely nagy feladatot rót rá: el kellett készíteni az óvoda pedagógiai programját, szervezeti működési szabályzatát, ami korábban nem volt. Meg kellett határozni egy szakmai irányvonalat, amely mentén a gyerekek nevelését végzik.

Környezetvédelem és a néphagyományok ápolása

A néphagyományok ápolásáról intenzív továbbképzésen hallott az egyik nagyszerű előadótól. Dr. H. Tóth István csodálatos előadása olyan hatással volt rá, hogy az alapján írta meg később 125 oldalas szakdolgozatát, amit 2008-ban Kerek egy ég alatt címmel ki is adott a Bács-Kiskun Megyei Pedagógiai Intézet. Ez szakdolgozat lett az óvoda pedagógiai programjának az egyik irányvonala.

A másik kiemelt területnek a környezetvédelmet választották. Öt év próbaidőszak alatt tesztelték a programot, amiben minden munkatársa véleményére, ötletére számított.

Végül 1999 szeptemberében vezették be a helyi óvodai nevelési programjukat és azóta is ez alapján dolgoznak.

Alkalmazásához egy módszertani kézikönyvet is kidolgoztak, amit később országosan számos néphagyományőrző óvoda alkalmazott. Mindezek mellett további négy kiadványt is készítettek Jeles napok játékfüzérei címmel. Ezekben saját és összegyűjtött dramaturgiai játékokat tettek közkinccsé – sorolta Csúri Ferencné, aki arról is beszámolt, hogy a néphagyományok őrzése mellett a Kincses Kultúróvoda címet is elnyerték a szakminisztérium pályázatán.

Büszke vagyok arra is, hogy számos, az oktatási hivatal által is jegyzett Jó gyakorlatot is megvalósítottunk. Rendszeresen jöttek hozzánk óvónők, hogy ezeket megnézzék, átvegyék. Kiemelném ezek közül a Pünkösdölőt és a Szomszédolót. Ez utóbbit kistérségi szinten valósítottuk meg a néphagyományőrzés és a tehetséggondozás jegyében. Határon túli kapcsolatokkal is büszkélkedhet az óvodánk, székelyudvarhelyi és vajdasági óvodákkal is szakmai kapcsolatban állunk. Ugyanakkor két országos néphagyományőrző találkozót is szerveztünk – idézte fel az elmúlt évtizedek eredményeit Csúri Ferencné, akinek 30 éves irányítása alatt az óvoda infrastruktúrája is sokat fejlődött.

A fejlesztésekhez az óvoda jótékonysági báljának bevétele nyújtott nagy segítséget.

A báli bevételekből többek között új bútorokat vásároltak, udvari játékokat cseréltek. 2006-ban létrehozták a Pásztorkodó Egyesületet, így pályázatokon is tudtak támogatást szerezni és az adó 1 százalékokra is számíthattak. Időközben új közösségi térrel, tornaszobával is bővült az óvoda, 2021-ben pedig az épület bővítésével bölcsődét is építettek.

Szakértőként is dolgozott

Csúri Ferencné óvónői és vezetői munkája mellett szakértőként és szaktanácsadóként is dolgozott, éveken át járta a Bács-Kiskun, illetve a Csongrád-Csanád vármegyei óvodákat és tanácsaival segítette a kollégák munkáját. Tudását, tapasztalatait főiskolai hallgatóknak is átadta, rendszeresen tartott előadást a néphagyományok ápolásáról.

Marika nyugállományba vonulása után sem szeretne tétlenkedni. Mint mondta, nagyon sok terve van. A jövőben a családja mellett az Országos Néphagyományőrző Óvodapedagógusok Egyesületének és a Magyar Óvodapedagógiai Egyesületnek a munkáját segíti majd.