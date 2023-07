A fejlesztés célja a kerékpáros közösség és közlekedés támogatása és része annak a beruházási folyamatnak, amely keretében az elmúlt időszakban több kilométernyi új kerékpárút és több kerékpárt tároló épült a városban – mondta Fülöp Róbert polgármester az új kerékpárpumpáló állomásnál, amit a Ganzair Kft. ajánlott fel és épített ki, amit a napokban és helyez üzembe a kiskunhalasi cég. Az kerékpár pumpáló hoz szükséges térkövezést és egyéb kialakításokat a Halasi Városgazda Zrt. dolgozói végezték.

A polgármester kiemelte, hogy újabb kerékpárpumpáló állomás kialakítását tervezik a város más pontján is, tovább fejlesztve a helyi biciklis infrastruktúrát. Az elmúlt évtizedekben Kiskunhalason is a többszörösére növekedett a kerékpáros forgalom, a napi iskolába és munkába járás mellett egyre többen választják szabadidős programnak is a kerékpározást.

E-mellett egyre több munkáltató is felismeri a lehetőséget a kerékpáros közlekedésben, ezért több helyen is a dolgozók a napi munkavégzéshez céges kerékpárokat kapnak, valamint támogatják a munkavállalók kerékpáros munkába járását is. Kiskunhalas több alkalommal elnyerte már a Kerékpárosbarát Település címet, valamint maga a halasi Városháza is megkapta a Kerékpárosbarát Munkahely címet, ahogy több helyi vállalkozás is. A kerékpáros közlekedés népszerűsítéséért a Halasi Bringabarát Klub is sokat tesz, rendszeresen szerveznek a környező és a távolabbi településekre kerékpáros túrákat, egyik ilyen legnagyobb esemény a Koliken Kiskunhalas-Szabadka Barátság Kerékpártúra.